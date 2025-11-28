Diciembre llega cargado de música, emoción y espectáculos inolvidables en el Roig Arena

telecinco.es 28 NOV 2025 - 09:06h.

El Roig Arena acoge la única jornada en España del Campeonato Mundial de Freestyle Master Series

El festival Locos por la Música reunirá sobre el escenario a algunas de las voces más emblemáticas del pop español

Valencia se prepara para despedir el año con una agenda cultural incomparable. Todos los eventos que vamos a contarte ahora tienen un mismo protagonista: el Roig Arena. El recinto, que se ha consolidado en tiempo récord como uno de los espacios de referencia para los grandes directos en España, inicia diciembre con una programación llena de talento y experiencias únicas para todos los públicos.

El mes arranca fuerte el 5 de diciembre, cuando el Roig Arena acoge la única jornada en España del Campeonato Mundial de Freestyle Master Series, una cita imprescindible para los amantes del freestyle y de la competición en estado puro. Solo un día después, el 6 de diciembre, será el turno de David Bisbal, que llenará el recinto con la fuerza de su voz y la energía que caracteriza sus espectáculos.

El ritmo no para, y es que el 10 de diciembre es el turno de Ana Belén, que envolverá el Roig con la elegancia y sensibilidad que la caracteriza. El 13 de diciembre, el festival Locos por la Música reunirá sobre el escenario a algunas de las voces más emblemáticas del pop español, en un homenaje colectivo a los grandes himnos que marcaron las décadas de los 80 y los 90. Podemos adelantarte algunas actuaciones como la de Revolver, Seguridad Social, La Guardia, ¡y muchos más!

El 16 de diciembre, el maestro del bolero Gilberto Santa Rosa llenará el recinto de romanticismo, que no se acaba ahí... porque tan solo dos días después, el 18 de diciembre, será el turno del trío italiano Il Volo. Y para culminar el mes, el 26 de diciembre, Loquillo aterriza en el Roig Arena con su inconfundible sello rockero.

Seguro que ya estás pensando en comprar tus entradas, ¡corre a por ellas! Ya están disponibles en su web y otros puntos de venta oficiales.