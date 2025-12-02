La freidora de aire con la que tendrás una pequeña barbacoa en casa ¡está rebajada casi 200€!

telecinco.es 02 DIC 2025 - 13:41h.

Cecotec pone toda la carne en el asador con este ofertón final del Black Friday: doble grill, modo BBQ, 11 litros y consigue un sabor inigualable.

Las mejores freidoras de aire relación calidad-precio del 2025

Olvida todo lo que sabías sobre las freidoras de aire. Si estabas buscando la oportunidad de comprar una buena a buen precio, aquí tienes una de las mejores al mejor precio. La Freidora de aire Cecotec Cecofry&Grill Smokin'Prime 11000 tiene 11 litros, separador, doble grill, modo BBQ e infinidad de programas para hacer desde carne a la brasa hasta pizzas caseras, y además está rebajada a 109 € en el Black Friday de Cecotec.

Una air fryer que te va a encantar si eres un sibarita de la cocina, si buscas soluciones rápidas para comer bien y más variado, o incluso si vives en familia y necesitáis algo para muchas personas. Es increíble

¿Por qué la recomendamos?

Es una máquina 3 en 1: freidora de aire + parrilla + plancha.

Trae un ahumador integrado con chips de madera para conseguir un sabor puro a barbacoa.

La cubeta XL de 11 litros da para muchas raciones, y tiene una pared divisoria para tener 2 zonas de cocina independientes.

Incluye 10 modos automáticos, junto al termostato y temporizador regulables.

Comprar en Cecotec por ( 299 ) 109 €

Freidora de aire Cecotec Cecofry&Grill Smokin'Prime 11000

Lo que hace tan especial a la Freidora de aire Cecotec Cecofry&Grill Smokin'Prime 11000 es que une lo mejor de las freidoras de aire con lo mejor de las parillas. Tiene un modo BBQ con el que precalienta su cubeta interior y eleva la temperatura de la parrilla para sellar la carne, el pescado y la verdura como si fuera una barbacoa de verdad. Además, como tiene 11 litos de capacidad, puedes hacer raciones para varias personas de una vez, o separar su cubeta para hacer dos platos a la vez, y sincronizados, con la función Sync. Para rematar, es muy fácil de usar, y con su ventana frontal verás cómo avanza la comida en todo momento.

Por capacidad y posibilidades, es una air fryer perfecta para familias numerosas. Está por encima de la mayoría, dando un acabado superior a los platos. Si te gusta la carne a la parrilla, la pizza casera o las recetas más sabrosas, no te va a defraudar.

Comprar en Cecotec por ( 299 ) 109 €

¿Tiene buenas reseñas?

Estas air fryer tiene buenísimas reseñas, como podrás leer a continuación, por su capacidad, el doble grill que tiene y su potencia. Es casi como un pequeño horno, pero mucho más versátil:

"Muy buena freidora de aire. Tiene gran capacidad y la opción de grill marca la diferencia, sobre todo para carnes y verduras."

"Muy fácil de utilizar. Tiene una luz que permite ver la cocción y el modo grill deja las hamburguesas como hechas a la brasa."

"Estamos contentísimos con la freidora, se nota que tiene resistencias tanto arriba como abajo , y no hay que estar dandole tantas vueltas a las cosas, su tamaño es muy práctico."

