La Smart TV perfecta para el dormitorio es de Samsung y está rebajada a 299 €: ¡Precio mínimo histórico!

43 pulgadas a 4K, compatibilidad con asistentes de voz, las mejores apps de streaming y modos especiales para los más gamers. Es una compra redonda.

¿Llevas tiempo pensando en comprar una tele para el cuarto o para el despacho? Ya puedes dejar de pensar y actuar, porque tienes la Smart TV Samsung QLED Q7F 43" rebajada a su precio mínimo histórico. Este modelo, con resolución 4K, rescalado por IA, modo gaming y plena compatibilidad con las mejores apps de streaming, puede ser tuyo por solo 299 € cuando su precio habitual es de 499 €. ¡Está a precio mínimo histórico!

No es de gran tamaño, pero sí de gran resolución, y con un panel QLED nítido y vibrante. Es perfecta para la salita, para el cuarto o incluso para tu setup gamer. Y más por ese precio.

¿Por qué la recomendamos?

Resolución 4K potenciada además con el procesador Q4 AI, que mejora cualquier vídeo a una calidad casi 4K.

Incluye modo juego y reducción de latencia para una mejor respuesta en videojuegos.

Diseño ultrafino casi sin biseles, perfecto para colgarla en la pared.

Es compatible con asistentes de voz como Alexa, Bixby o el Asistente de Google.

Comprar en PcComponentes por ( 499 ) 299 €

Smart TV Samsung QLED Q7F 43"

Una de las grandes sorpresas de la Smart TV Samsung QLED Q7F 43" es que no solo es capaz de reproducir contenido a 4K, sino que también transforma el que no lo es para que luzca como tal gracias a su tecnología AI Upscale (posible gracias a su procesador Q4). Además, también refuerza la fluidez de las escenas más dinámicas con su tecnología Motion Xcelerator y, para los más jugones, tiene el modo ALLM que reduce el retardo para una mejor respuesta sin perder ni calidad ni fluidez. Aparte de todo eso, sus 43 pulgadas de tamaño y su panel QLED dan muy buena visibilidad, y su catálogo de apps te permite disfrutar de todo el contenido en streaming que quieras. Cubre todo lo que puedas pedirle a una smart TV, y a un precio inigualable.

Todo esto es lo que hace que sea una compra perfecta si estás buscando un televisor. Por tamaño, prestaciones y calidades, es perfecta para ver series, películas o jugar a videojuegos en el salón, la salita o un dormitorio.

Comprar en PcComponentes por ( 499 ) 299 €

¿Tiene buenas reseñas?

Este modelo de Smart TV tiene muy buenas reseñas. Los usuarios destacan sobre todo su relación calidad/precio y su calidad de imagen, además de su fácil configuración. Puedes leer algunas valoraciones a continuación:

"Ha sido un producto sorpresivo para bien. No me esperaba que tuviera tantas cosas y la calidad excepcional."

"Excelente. Buscábamos una Smart TV para el dormitorio y creo que no pudimos encontrar una mejor en relación calidad/ precio."

"Se ve genial, se configura bien y el audio está dentro de lo esperado."

