Este es el milhojas de crema de pistacho con el que vas a triunfar esta Navidad

04 DIC 2025

El pistacho, el fruto seco que está de moda, es el ingrediente principal para hacer esta receta con la que parecerás un pastelero profesional

El pistacho está de moda, eso es una realidad. Los sabores que llevan pistacho arrasan por donde van, desde turrones o bombones hasta fragancias y ambientadores. Cualquier cosa es posible con el pistacho.

Sabemos que es un fruto seco muy demandado y que nos permite hacer infinidad de recetas, es muy versátil y, además, tiene un sabor que funciona en crudo, para preparar en dulce o salado.

Nos acercamos a fechas con muchos compromisos, y si siempre acabas haciendo lo mismo, se te acaban las ideas y te apetece innovar, esta es tu receta. Para aprovechar al máximo este sabor y parecer un pastelero profesional elaborando algo muy sencillo –pero muy apetecible también– solo necesitas 50 minutos.

Es para cuatro personas y vas a necesitar los siguientes ingredientes:

1 masa de hojaldre, la fresca de Mercadona es perfecta para este tipo de recetas porque es buenísima y muy fácil de trabajar.

150 gramos de pistachos pelados, los de Hacendado tienen un cierre zip para guardar los que sobren y se mantengan en perfectas condiciones.

100g de chocolate blanco para fundir, el de la misma enseña viene en cuadraditos por 10g por lo que es muy práctico a la hora de calcular la cantidad requerida sin necesidad de pesarlo.

25g de mantequilla.

2-3 cucharadas de leche.

Azúcar al gusto.

100g de azúcar glas.

La preparación solo tiene unos cuantos pasos. En primer lugar, tienes que extender la masa de hojaldre y cortarla en rectángulos del mismo tamaño. Deben salir ocho rectángulos. Un truco es aprovechar los dos rectángulos de hojaldre sobrantes y partirlos en cuadrados más pequeños para hacer milhojas de bocado.

Después, espolvorea dos rectángulos con azúcar y pincha otros cuatro con el tenedor. Coloca una bandeja sobre el hojaldre que se haya pinchado para evitar que suba y hornea durante unos 20 minutos en el horno precalentado a 210 grados o hasta que se doren bien. Cuando estén, sácalos del horno y déjalos enfriar.

Para la crema de pistachos, sumerge este fruto seco durante un minuto en agua hirviendo. Después, escúrrelos con papel y, cuando estén fríos, frota con otro papel para retirarles la piel.

Coloca los pistachos en un procesador de alimentos o batidora, junto con el azúcar glas, y tritúralos hasta que esté bien picado. Añade las cucharadas de leche y vuelve a triturar.

Después, funde el chocolate troceado al baño María (o al microondas) junto con la mantequilla. Luego, retíralo del fuego y, en el mismo bol, mézclalo con el pistacho picado, hasta conseguir una crema homogénea.

Tras esto, pon la mezcla de pistacho en una bolsa zip de Mercadona y resérvala en la nevera hasta que coja consistencia.

Para montar las milhojas, coloca una base de hojaldre y rellénala con la crema de pistacho con la forma que más te guste (a tiras, a copos...). Después, coloca otra base, y rellénala de nuevo. Termina con el hojaldre al que espolvoreaste el azúcar como “tapa” y culmina con una pizca de azúcar glas y unos pistachos picados por encima.

Este postre, además de original, es muy fácil de preparar. ¿A qué esperas para probarlo?