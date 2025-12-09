Los 5 regalos tecnológicos que están arrasando esta Navidad (y que puedes comprar hoy en Mi Electro)

telecinco.es 09 DIC 2025 - 12:28h.

Mi Electro revoluciona las compras navideñas con entrega inmediata, financiación sin intereses y descuentazos

Compartir







Diciembre siempre viene cargado de planes, reuniones y esa mezcla de ilusión y prisas que solo la Navidad sabe provocar. Entre cenas familiares, escapadas y regalos, el tiempo se convierte en oro. Y justo ahí es donde Mi Electro quiere ayudarte, ofrece asesoramiento experto para que no pierdas horas dudando, entrega en 24 horas para que todo llegue a tiempo y financiación al 0% TAE para que las compras sean mucho más cómodas.

“¿Necesito un exprimidor o una licuadora?”. Esa fue la duda que tuvo Carmela, protagonista de Mi Electro estas fiestas. Pero después de visitar una de sus tiendas, salió con la certeza de que lo que realmente le hacía falta era una batidora. Cuando un profesional te escucha, te orienta y da en el punto exacto de lo que buscas, es normal que pases de ser un simple cliente a convertirte en un auténtico fan. Además, Mi Electro cuenta con un folleto de Navidad lleno de ofertas para regalar electrónica práctica, eficiente y diseñada para el hogar, así como todos los imprescindibles para estas fiestas.

Ahora bien, si lo que necesitas son ideas para sacar el máximo partido a estas fiestas, hemos preparado una selección con 5 productos que están triunfando en la campaña de Navidad de Mi Electro. Una lista pensada para quienes quieren regalar (o regalarse) algo útil.

Ver todas las ofertas del folleto de Navidad de Mi Electro

Los 5 productos que están marcando tendencia estas fiestas

Un smartphone que se ha convertido en el favorito por su equilibrio entre precio y rendimiento.

Pantalla amplia y con buena respuesta : ver vídeos o jugar se siente fluido y cómodo.

: ver vídeos o jugar se siente fluido y cómodo. Autonomía generosa : la batería de 6000 mAh aguanta jornadas largas sin preocuparse por el cargador.

: la batería de 6000 mAh aguanta jornadas largas sin preocuparse por el cargador. Cámara de 50 MP: capta detalles y colores con calidad más que suficiente para redes sociales y recuerdos.

Si quieres acertar sin gastar mucho, este es el smartphone que lo está petando.

Comprar en Mi Electro por ( 350€ ) 219€

Un imprescindible de belleza que transforma la rutina del alisado.

Tecnología con vapor hidratante : protege la fibra capilar mientras la alisa, para un acabado suave y brillante sin castigo.

: protege la fibra capilar mientras la alisa, para un acabado suave y brillante sin castigo. Placas cerámicas con queratina y aceite de argán : deslizan sin tirones y dejan la melena más sedosa.

: deslizan sin tirones y dejan la melena más sedosa. Alisado rápido y duradero: se calienta enseguida y mantiene el efecto incluso en cabellos rebeldes o con frizz.

se calienta enseguida y mantiene el efecto incluso en cabellos rebeldes o con frizz. Manejo intuitivo: ajustes sencillos de temperatura para adaptarse a cada tipo de pelo.

Una plancha superventas para quienes quieren resultados de peluquería en casa: potente, delicada y con un acabado espectacular.

Comprar en Mi Electro por ( 169€ ) 90,50€

El regalo que convierte cualquier desayuno en un momento especial.

Espresso con cuerpo y crema : sabor de cafetería sin salir de casa.

: sabor de cafetería sin salir de casa. Diseño compacto : ocupa poco espacio y se integra bien en cualquier cocina.

: ocupa poco espacio y se integra bien en cualquier cocina. Estética cuidada: un aparato que además de práctico, queda elegante.

Regalar esta cafetera es regalar un café perfecto cada mañana, un éxito asegurado.

Comprar en Mi Electro por ( 219€ ) 169€

El salto de calidad que transforma cómo se disfrutan los contenidos en casa.

Pantalla de 65 pulgadas con tecnología QNED : colores intensos y un contraste impresionante para una experiencia sin precedentes.

: colores intensos y un contraste impresionante para una experiencia sin precedentes. Ideal para maratones de series, partidos o videojuegos : la experiencia es mucho más inmersiva.

: la experiencia es mucho más inmersiva. Un regalo que se disfruta en familia y que renueva cualquier espacio.

Es el tipo de regalo que cambia por completo la Navidad en casa.

Comprar en Mi Electro por ( 949€ ) 579€

El mejor aliado para el cuidado masculino diario.

Recorta, perfila y afeita en un solo dispositivo : versátil y cómodo.

: versátil y cómodo. Incluye accesorios para rostro y cuerpo : pensado para cubrir todas las necesidades.

: pensado para cubrir todas las necesidades. Ligero y fácil de llevar: perfecto para viajes o para tener siempre en el neceser.

Es un regalo práctico, útil y que todo hombre quiere (aunque no lo pida).

Comprar en Mi Electro por ( 58€ ) 48,90€

Esta Navidad compra inteligente: entrega en 24h, financiación 0% y asesoramiento experto

La campaña de Mi Electro no se queda solo en estos cinco productos. Las ofertas de Navidad tiran los precios de electrodomésticos grandes, tecnología de última generación, pequeño electrodoméstico para regalo y climatización para los días fríos. Todo con la tranquilidad de saber que, si no tienes claro qué elegir, los expertos de Mi Electro te guían.

Ver todas las ofertas del folleto de Navidad de Mi Electro

Comprar hoy y recibir mañana es un lujo en estas fechas, y con la financiación al 0% TAE puedes regalar tecnología sin destinar un gran presupuesto. Así, cada compra deja de ser una duda y se convierte en un acierto seguro.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.