¿Ideas beauty para regalar? 6 imprescindibles de Rowenta para acertar esta Navidad

Rowenta presenta sus gamas Ultimate y Barber Experience, diseñadas con tecnología profesional para lograr el mejor acabado en tu pelo y barba

¿Buscas ideas originales para tus regalos de Navidad? Existen muchas formas de sorprender sin recurrir a lo típico ni complicarte demasiado, porque la clave está más cerca de lo que imaginas. A lo largo del año vivimos con prisas, atrapados en la rutina y sin apenas tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. ¿Y si estas fiestas decides regalar justamente eso: un momento para parar y cuidarse?

La belleza es uno de los mejores regalos que podemos compartir, porque nos invita a disfrutar de pequeños placeres que mejoran nuestro día a día. Esta Navidad, Rowenta lo hace posible con sus gamas Ultimate Experience (cuidado capilar para ellas) y Barber Experience (cuidado del cabello y la barba para ellos). Tecnología inspirada en los profesionales para mimarnos sin salir de casa. Si eliges cualquiera de sus dispositivos para tu pareja, un familiar o un amigo, el acierto está garantizado. Y si usas el código promocional TELECINCO15 tendrás un 15% de descuento en Rowenta.

Descubre los mejores regalos beauty de Rowenta

Ultimate Experience: 3 regalos de cuidado del cabello para mujeres

Seguro que tienes cerca a alguien que adora cuidar su pelo o que necesita un empujón para hacerlo más. Para ellas, la gama Ultimate Experience de Rowenta es un regalo que nunca falla: secadores, planchas, rizadores o cepillos de aire pensados para conseguir resultados de peluquería sin salir de casa. La diferencia está en su tecnología, inspirada en los profesionales, que protege y mima cada mechón mientras ahorra tiempo.

Si quieres sorprender estas fiestas con un regalo beauty que sea un acierto seguro, apunta estas 3 ideas de la gama Ultimate Experience.

Descubre la gama Ultimate Experience de Rowenta al completo

Secador alisador Air Motion de Rowenta

El Air Motion de Rowenta cambia por completo la rutina. Este secador alisador de pelo Rowenta seca rápido, alisa sin esfuerzo y deja un acabado natural que parece de peluquería. Su diseño ligero lo convierte en la opción perfecta para quienes van con prisa pero no quieren renunciar a un buen resultado.

Consigue un alisado suave y un look pulido en minutos gracias a su boquilla con efecto coanda.

Controla el encrespamiento, aporta brillo y mantiene el frizz bajo control.

Comprar en Rowenta

Cepillo reparador del cabello Hair Therapist

El Hair Therapist de Rowenta parece un cepillo sencillo, pero cambia por completo la forma de cuidar el pelo. Es un tratamiento que devuelve vitalidad a la melena y la hace brillar como si estuviera recién salida de la peluquería. Ideal para regalar o para darte un capricho, porque los resultados se notan desde el primer uso.

Repara la fibra capilar y sella la cutícula, logrando un cabello más fuerte y saludable.

Deja un acabado brillante, sedoso y mucho más suave en cuestión de minutos.

Comprar en Rowenta

Secador de pelo Maestria For You

El nombre ya lo sugiere, pero el secador de pelo Maestria For You va más allá de los modelos anteriores, es la herramienta perfecta para lograr resultados de peluquería en casa mientras cuida tu cabello. Con él, alisar, definir rizos o aportar volumen en la raíz y movimiento en las puntas se convierte en algo sencillo y rápido. Si piensas en una mujer práctica, resolutiva y amante de una melena impecable que disfruta cambiando de estilo, este secador de pelo Rowenta es su regalo perfecto.

Permite crear peinados variados en pocos minutos, adaptándose a cualquier look.

Deja el cabello suave, con brillo y devuelve su equilibrio natural.

Comprar en Rowenta

Barber Experience: 3 regalos inspirados en barberos profesionales

La belleza también forma parte del mundo masculino. Cada vez son más los hombres que se preocupan por cuidar su barba y mantener una buena imagen. Para ellos está pensada la gama Barber Experience, que incluye una afeitadora de cabeza, una recortadora de barba y un cortapelos capaces de ofrecer resultados tan precisos y profesionales como en una barbería. Todo sin salir de casa y con herramientas que se adaptan perfectamente a las necesidades de cada hombre. Usa el código TELECINCO15 y consigue un 15% de descuento.

Encuentra tu regalo perfecto de la gama Barber Experience de Rowenta

Recortadora de barba Barber Experience

El regalo perfecto de belleza masculina llega de la mano de Rowenta, una recortadora de barba diseñada para tener máxima precisión. Sus cuchillas de acero con recubrimiento de carbono tipo diamante y la hoja en forma de T permiten definir los contornos del rostro con un acabado impecable. Además, su diseño ergonómico y gran autonomía conquistan a quienes ya disfrutan del grooming.

Precisión absoluta para líneas y contornos gracias a sus 5 peines extraíbles de ABS.

Hasta 90 minutos de uso continuo, ideal para llevarla contigo a cualquier lugar.

Comprar en Rowenta

Cortapelos Barber Experience

A primera vista puede parecer similar al modelo anterior en diseño, pero sus prestaciones marcan la diferencia. Este cortapelos Rowenta, ideal para sorprender en Navidad, incorpora cuchillas con recubrimiento de carbono tipo diamante inspiradas en los barberos profesionales, garantizando un corte más preciso y uniforme.

Autonomía de hasta 2 horas y 30 minutos con una sola carga, una cifra difícil de encontrar en otros productos.

Incluye 6 peines de ABS, 3 peines ABS FADE para degradados y un ajuste de precisión que permite personalizar al máximo cada estilo.

Comprar en Rowenta

Afeitadora de cabeza Barber Experience

Para cerrar la selección, la afeitadora de cabeza Rowenta se convierte en un regalo práctico y versátil. Sus 5 cabezales flexibles con recubrimiento de titanio y un motor de gran potencia permiten alcanzar todos los ángulos de la cabeza con facilidad. Ofrece un afeitado sin tirones ni irritaciones, es resistente al agua y cuenta con una autonomía de hasta 80 minutos.

Precisión de 0,1 mm para un acabado uniforme incluso en las zonas más complicadas.

Los 5 cabezales flexibles garantizan comodidad y suavidad, evitando molestias o irritaciones en la piel.

Comprar en Rowenta

Regalos beauty para él o para ella: Rowenta lo tiene claro. Sus gamas Ultimate Experience y Barber Experience llevan la calidad de los profesionales a tu casa y por un 15% menos gracias al código promocional TELECINCO15. Esta Navidad, conviértete en el responsable de los mejores looks regalando innovación, estilo y precisión de la mano de Rowenta.

