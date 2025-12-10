Darío se enfrenta en la hoguera a imágenes de Almudena y Borja que desatan su enfado

Almudena llega desconsolada a Villa Playa tras ‘el espejo’ con Darío en 'La isla de las tentaciones 9' y Borja consigue calmarla: “No era yo, no sé qué me ha pasado”

Tras el doloroso final en 'El espejo', Darío tiene que enfrentarse en una nueva hoguera a cómo ha sido la realidad de su pareja durante su estancia en 'La isla de las tentaciones'. Y es que la química entre Almudena y Borja atraviesa la pantalla: "Ya no tiene cara de que no esté a gusto".

Sus ojos ven secuencias en las que el tentador recorre con su lengua el cuerpo de su pareja. "¿Qué haces, loco? Me está entrando un hervor por el cuerpo", reacciona el andaluz claramente afectado.

Lejos de tranquilizarse, Darío se altera al no lograr discernir si Almudena y Borja se besan en los labios. Sin embargo, la peor escena para el andaluz llega cuando los compañeros de 'Villa Playa' deciden esconderles bajo los cojines, justo antes de escuchar de la boca de su pareja lo que él mismo estaba pensando: "Me ha dado un beso con Borja".

Darío estalla con la secuencia de Almudena con Borja bajo los cojines

"¿Tú sabes lo que me dijo en el cristal? Dice 'Los besos que yo los vea'", confiesa Darío a sus compañeros. Algo que enrabieta a la pareja de Almudena teniendo en cuenta qué fue lo que sucedió con Cristina aquel momento.

Juanpi le pide a su amigo que se tranquilice, a lo que él responde: "Me va a dar a mí algo". Sandra Barneda le llama para que éste le mire tras volver a su sitio y quedarse con la mirada perdida: "Estoy temblando. Tengo muchísima rabia dentro, te lo juro por Dios. Mucha".

"¡Yo no he hecho nada a maldad! ¡Yo he sido yo y lo sabe que en todo momento soy yo! Lo está haciendo para hacerme daño", señala con gran enfado el andaluz. Además, estas imágenes le hacen replantearse por qué Almudena perdió los nervios en 'El espejo': "¿Qué quieres de mí? Una persona que no me deja hablar y que está haciendo peor las cosas que yo, ¿qué hago?".

"Ahí están los 11 años, faltándome el respeto. Yo he hecho las cosas malamente, pero yo no le he faltado al respeto. Yo he sido yo, he sentido", añade Darío.

Su actitud le hace preguntarse a Sandra Barneda si siente miedo a perder a su pareja. "Claro que tengo miedo, ¿cómo no voy a tener miedo?. Lo tengo todo con ella: la casa, el coche, la perra, el trabajo... Todo juntos".

Y es que el andaluz ha visto en la escena del cojín en la que recrean el momento con su tentadora "maldad": "Entre todos han acordado poner el cojín para darse un beso y que yo lo vea. Y de mí no se ríe nadie porque no me va a pisotear nadie. No se van a reír de mí". Algo que repite justo antes de continuar viendo imágenes: "De mí no se ríe nadie, aviso".

Darío, al ver a Almudena dormir con Borja: "Está deseando besarlo"

Llega el momento de ver la noche en la que Almudena decide meter en la cama a su tentador simplemente para pasar juntos la noche. "La veo deseando besarlo y deseando acostarse con él. ¿Por qué no lo hace? Ahora que se muestre. Échale huevos y hazlo. Quiero verlo con mis ojos, que no se ponga un cojín. Y voy a mirar la imagen y no voy a levantar los ojos de ahí", reacciona Darío.

Así ha sido la reacción de Darío al resto de imágenes

Al llegar a la hoguera, Sandra Barneda anuncia a Darío que es su turno de ver imágenes. La última vez que tuvo la oportunidad de verlas, saltaron todos sus miedos cuando creyó ver un beso de su pareja con su tentador. En esta ocasión, el andaluz espera que Almudena se mantuviese como en las anteriores, sin llegar a cruzar el límite del beso ya que esto significaría para él que lo está haciendo por venganza.

"He visto de ver una cosa a otra totalmente distinta. Yo no he visto un proceso. Yo he visto de un punto A a un punto B, no he visto otra cosa", confiesa antes de aventurarse a ver las nuevas imágenes de su pareja.

El andaluz alucina al percatarse de que Almudena ha dormido con la camiseta de Borja, pero más aún cuando dice cómo su cabeza se abstrae cuando está con él: "Ha dicho que cuando está con él no piensa en mí. ¿En qué momento dices tú que no piensas en mí?".

Darío recuerda cuál fue su reacción al finalmente no aguantar más y besar a Cristina porque su cabeza no le dejaba tranquilo. "He intentado darlo todo, pero no me gusta que esté diciendo que se olvida de mí cuando está con él. Eso es muy feo. Yo no he dicho eso, eso no se hace", confiesa el andaluz.