Rodri ha tenido una durísima hoguera al ver las imágenes de Helena bajo las sábanas con Barranco, el tentador Vip que ha elegido su pareja en el 'reality' de Telecinco. El madrileño estaba convencido de que iba a ver algo que no le iba a gustar. "Sigue en el mismo plan, van a acabar en la cama", comentaba mientras esperaba las imágenes.

Helena, en ese vídeo que aparecía en la tablet, tenía un tonteo con Barranco en 'Villa Playa'. "¡Ya son novios!", exclamaba Rodri. La pareja del joven le comentaba a su compañera Almudena, quien tuvo un tremendo encuentro con Darío en 'El espejo', que podría estar sintiendo algo más que una simple emoción por el televisivo. "En 10 días se ha pillado", decía Rodri en su reacción.

El momento más difícil para Rodri: ver a su pareja a solas en la cama con Barranco

Las imágenes comenzaban mostrando sus acercamientos en los sofás o en una fiesta. Sin embargo, también veía cómo Helena estaba a solas en un cuarto con Barranco. En este momento no podía evitar su enfado y su frustración por todo lo que aparecía delante de él. "¡No lo entiendo!", compartía muy indignado.

Rodri cree que Helena "vendrá arrepentida" de sus acercamientos e infidelidades con Barranco. "Él alomejor se va con ella porque es egocéntrico", señalaba como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

De un momento a otro, el de Getafe no ha podido ocultar su enfado y ha terminado dándole un golpe a la tablet en un institnto de rabia. Luego, se enfrentaba a una antorcha para más tarde quedarse a solas suspirando y llorando por Helena. Sandra Barneda llegaba incluso a pedirles a algunos de sus compañeros que le echasen una mano para apoyarlo entre tanta decepción.

Darío socorre a Rodri tras estallar

"Muchas veces la gente ahce esas cosas porque piensan en ellos mismos", le aconsejaba Darío, que era quien acudía hasta el punto en el que estaba totalmente derrotado Rodri. Tras consolarlo, volvía a su asiento ente lágrimas y con mucha decepción por lo que había visto. "Sé que duele mucho, pero es lo que hay que aguantar", le decía por su parte la presentadora.

"Has venido a 'La isla de las tentaciones' para encontrar la verdad y la respuesta que has venido a dar", apostillaba Barneda. Rodri, pese a ver cómo le era infiel Helena, reconoce que todavía le quedan sentimientos por su pareja. "Sigo queriendo a esta persona", admite.

Rodri y Gilbert no dan crédito al ver el beso entre Claudia y Helena

Los dos participantes del 'reality' estaban atónitos mirando las imágenes en la Tablet del acercamiento que estaban teniendo sus respectivas parejas, Helena y Claudia. Ambas se terminaban besando de una manera muy apasionada y generaban la molestia de sus novios en la hoguera.

"Me da mucho asco, Sandra, sinceramente. Son las dos iguales", aseguraba Rodri a la presentadora.

Rodri, completamente roto con los chicos después de la hoguera: "¿Qué le he hecho yo?"

Una vez ha terminado la hoguera, Sandra Barneda se ha despedido de los chicos. Rodri ha abandonado el lugar abrazado a sus compañeros, completamente roto: "Es que no lo entiendo, tío", reconocía el madrileño sollozando. Tras ver las imágenes, el novio de Helena ha reflexionado sobre su relación con ella y cómo su paso por 'La isla de las tentaciones 9' ha cambiado todo: "Pensar que nada volverá a ser lo mismo, me duele muchísimo", afirmaba.

Rodri ha culpado a Helena por sus actos y ha admitido que va a ser muy duro perdonar todo lo que ha visto: "Pero yo la sigo amando y me da muchísima pena. Es la realidad", se sinceraba. En ese momento, ha comenzado a llorar con muchas dudas mientras sus compañeros han intentado animarle: "¿Qué c*** le he hecho yo? Esta es ella, os dije que la mía al final... ¿Qué hago si estoy enamorado de ella?", exclamaba él alterado.