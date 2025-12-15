De ibéricos, de quesos, o de ahumados: tres ideas para deslumbrar con tus aperitivos de esta Navidad

telecinco.es 15 DIC 2025 - 11:13h.

Esta Navidad puedes crear un ambiente muy agradable invitando a tus invitados con las tablas que te propone Mercadona

El queso siempre es un acierto, y en Mercadona hay infinidad de opciones, sabores y texturas para que personalices tu tabla

En Navidad es época de celebrar y, sobre todo, de comer... y la verdad, no es necesario pasarse todo el día en la cocina para preparar un buen aperitivo.

¿Qué te proponemos? Unas tablas (que nunca fallan). No es una cuestión de modas, es muy práctico y versátil, ya que no se trata solo de poner comida en una tabla, sino que es una experiencia sensorial y, además, queda espectacular con muy poco esfuerzo.

En Mercadona lo saben bien y tienen todo lo necesario para prepararlas. De esta forma, tú solo tienes que cortar y montar la tabla. Lo mejor es que crearás un ambiente muy agradable, invitando a compartir y a que cada uno coma lo que le apetezca. Además, puedes personalizarlas según tus invitados o tus gustos.

La idea es hacer tablas diferentes, o una y mezclarlo todo. Lo primero es buscar una tabla, plato, fuente o utensilio para montarla. Decide de qué quieres prepararla: ibéricos, quesos, patés, ahumados, conservas de pescado… Prepara tu lista de la compra y en 15 minutos, ¡preparada!

Tabla de ibéricos

Prepara tu lista de la compra con los productos de la charcutería de Mercadona de los que todo el mundo habla. Para nosotros, los ibéricos que no pueden faltar son:

Jamón de cebo ibérico, que, con una curación mínima de 24 meses, alcanza ese sabor profundo e intenso que lo convierte en protagonista de cualquier mesa. Su textura jugosa y equilibrada es puro placer para los sentidos, un ícono de nuestra gastronomía

Chorizo de cerdo ibérico, para los amantes de los sabores con carácter. Un imprescindible para quienes saben disfrutar de lo genuino.

Salchichón ibérico, el equilibrio perfecto entre suavidad y sabor. De textura firme y aroma especiado, es un embutido versátil que brilla tanto en una tabla gourmet como en aperitivos o recetas creativas. Un clásico reinventado que nunca defrauda.

Lomo de cebo ibérico, sutil, elegante y lleno de matices. Su carne magra, tierna y sabrosa, junto con su condimentación artesanal, lo convierte en una joya imprescindible en cualquier degustación.

La tabla de ibéricos, con los embutidos que más te apetezcan, alcanza otro nivel cuando se acompaña con los toques justos de frescura, dulzor y textura.

Un consejo es sacar los ibéricos quince minutos antes de la nevera para que se atemperen, así será más fácil separarlos y el sabor y la textura estarán perfectos. Además, te recomendamos que combines los sabores intensos de los embutidos con tomates cherry –que aportan jugosidad y color–, con orejones –que suman un matiz dulce y equilibrado– o con anacardos, –que ofrecen ese punto crujiente–. Añade también regañás y picos camperos, perfectos para disfrutar cada bocado.

Tabla de quesos

El queso siempre es un acierto, hay infinidad de opciones, sabores y texturas, con lo que la ventaja de cualquier tabla es que es 100% personalizable.

Os detallamos algunos de nuestros quesos favoritos que encontramos en cualquier Mercadona:

Rulito de piña y almendras: una combinación inesperada y equilibrada entre suavidad y frescura. La cremosidad del queso se fusiona con los trozos de piña dulce y el crujir de las almendras, ofreciendo un contraste perfecto de texturas. Puedes colocarlo entero para que los comensales lo vayan cogiendo o si lo prefieres cortarlo en rodajas.

Queso Brie: el clásico francés que aporta un toque de elegancia a cualquier tabla. De textura sedosa y sabor delicado, destaca por su corteza blanca comestible y su aroma sutil. Combina a la perfección con uvas frescas o una mermelada de higos. Coge un trozo y córtalo en láminas para que tus invitados puedan cogerlo con facilidad.

Roquefort: un queso azul de carácter fuerte, personalidad inconfundible y un sabor profundamente aromático (ideal para paladares exigentes). Se disfruta especialmente con nueces o pan de centeno. Ponlo entero o en daditos para que todos disfruten de su intensidad.

Viejo tostado: Sin duda, uno de los caballos ganadores de los quesos de Mercadona que no pueden faltar en ninguna mesa. A pesar de su maduración prolongada, mantiene un toque afrutado y equilibrado. Un queso con presencia y carácter. Córtalo en cuñas y así tendrá el tamaño perfecto para degustarlo.

Queso curado con trufa: una auténtica joya gourmet elaborada con leche de vaca, oveja y cabra. Con más de 10 meses de curación, alcanza una profundidad aromática única potenciada por la trufa, que aporta notas terrosas y elegantes, perfecto para acompañar con un vino tinto con cuerpo.

Queso semicurado de oveja de sabor suave y equilibrado. Conserva el toque dulce característico de la leche de oveja. Su textura cremosa pero firme permite disfrutarlo solo o acompañado de frutas y frutos secos.

Tanto este como el semicurado y el curado podemos cortarlos también en cuñitas no muy gruesas para que tanto la textura como el sabor se mantengan en perfectas condiciones.

Para realzar el sabor te aconsejamos añadir ciruelas desecadas, nueces, membrillo, regañas y uvas pasas.

Tabla de ahumados

Para una opción más original y diferente, podemos probar con una tabla de ahumados y encurtidos, que verás que, al igual que las conservas de pescado, se están volviendo tendencia.

Comenzamos por unas sardinas ahumadas que quedan muy bien en nuestra tabla. Colócalas con cuidado con un tenedor para que queden en la misma posición y las puedes combinar con tomate seco y burrata, por ejemplo.

Como siempre, los ingredientes dependen de los gustos, pero hemos optado por el salmón ahumado de Hacendado, que armoniza perfectamente con quesos cremosos y contrasta genial con los encurtidos.

Y, ¿cuáles recomendamos? La verdad es que es complicado, pero para nuestra tabla pueden quedar muy bien las alcaparras, los pepinillos pequeños y, cómo no, las aceitunas chupadedos, un imprescindible en Mercadona.

Al igual que el salmón marinado (ya viene preparado), nos evitamos tener que prepararlo nosotros. El marinado realza la calidad del pescado sin enmascararlo, perfecto para combinar con rúcula, aguacate o pepino, creando armonías refrescantes.

No olvides sacar el salmón 15 minutos antes de consumirlo para que esté en perfectas condiciones y darle un toquecito cítrico agregando unas rodajas de limón.

Podemos añadir a nuestra tabla unos huevos duros de codorniz partidos por la mitad, y no pueden faltar los crackers con sal y unas minitostas extrafinas.

Para coronar una tabla de ahumados, podemos colocar en un recipiente pequeño alguna salsa a base de mayonesa, como la salsa tártara o una mayonesa con aguacate.

Preparar una salsa tártara es súper sencillo, solo tienes que picar muy finos pepinillos, media cebolla y alcaparras, mezclarlo con cuatro cucharadas de mayonesa y añadirle cebollino picado al gusto para terminar. Adereza con pimienta al gusto sobre los huevos y el aguacate, y ¡tabla lista para todos!