Desperdicio 0: la versatilidad de los lácteos europeos que lo aprovechan todo

La leche, el yogur y el queso europeos son aliados versátiles que permiten dar una segunda vida a los alimentos y evitar desperdicio

Estas fiestas puedes marcar la diferencia con pequeñas acciones y elecciones responsables

En Navidad tendemos a romper la rutina. Más celebraciones, más encuentros y, casi sin darnos cuenta, más comida acumulada en la nevera. Llenamos la mesa bajo el lema “más vale que sobre que no que falte”, y, aunque hay buena intención en ello, lo que debe primar es la responsabilidad para evitar que el exceso se convierta en desperdicio.

En este contexto, la Organización Interprofesional Láctea (InLac), con apoyo de la Unión Europea ha lanzado la campaña “Cuenta con los lácteos europeos. La iniciativa nos recuerda que cada pequeño gesto cuenta y que nuestras elecciones diarias tienen un impacto real. Elegir lácteos europeos –leche, yogur y queso, procedentes de vaca, oveja y cabra– es apostar por ingredientes versátiles que facilitan una cocina de aprovechamiento, creativa y consciente.

Un aliado en la cocina de aprovechamiento

La leche, el yogur y el queso europeos destacan por su capacidad de adaptarse a múltiples usos en la cocina. Su versatilidad permite dar una segunda vida a lo que ya tenemos, transformando sobras, ajustando raciones y evitando que los alimentos terminen en la basura.

Pensar con antelación el menú, calcular cantidades realistas y reservar ideas para el día después son claves para practicar el Desperdicio 0. Los lácteos europeos se pueden utilizar en diferentes momentos y preparaciones, asegurando que nada se desperdicia.

Actuar con conciencia

Elegir lácteos europeos no es solo una cuestión de sabor, sino también de principios y responsabilidad, apoyando el trabajo de miles de personas que protegen el medioambiente, generan empleo, cuidan el bienestar animal y hacen crecer el entorno rural.

Por eso, durante estas fiestas, Cuenta con los Lácteos Europeos refuerza su mensaje de concienciación, invitándonos a actuar y es que hasta un pequeño gesto también suma. Toda la información sobre la iniciativa puede consultarse en la web oficial de la campaña y siguiendo los contenidos que comparte la cuenta oficial @cuentaconloslacteos.eu en redes sociales bajo el hashtag #cuentaconloslacteos, animando a sumarse a este movimiento de consumo responsable.

Como parte de esta iniciativa de Desperdicio 0, la campaña también invita a participar en el sorteo de los Carros de la Sostenibilidad Láctea, una acción que refuerza el compromiso con el aprovechamiento de los alimentos y la sostenibilidad durante estas fechas. Además, la campaña ha contado con la colaboración del reconocido artista 72kilos, quien ha creado una pieza gráfica exclusiva que refuerza el compromiso del sector con la sostenibilidad. Esta obra rinde homenaje a las recetas de aprovechamiento transmitidas de generación en generación y a quienes más sabían de darles una segunda vida, como los abuelos. La pieza, que se utiliza tanto en España como en Bélgica, transmite de forma sencilla y emotiva la importancia de reducir el desperdicio alimentario, especialmente durante las fechas navideñas.