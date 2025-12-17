Este tónico de rosa hidrata sin alcohol calma la piel desde el primer uso y está rebajado a 35 €

telecinco.es 17 DIC 2025 - 13:31h.

Con aceite de rosas y ácido hialurónico, Rose Facial Toner es apto para todo tipo de pieles y deja un resultado hidratado, sin viscosidad ni tirantez.

¿Estás pensando en cambiar tu rutina de skincare? Si tienes una piel muy sensible, o simplemente no te gusta la sensación de tirantez que te queda tras cada sesión de limpieza, deberías probar el Tónico facial Rose Facial Toner. Hecho con aceite de rosas y ácido hialurónico, consigue un equilibrio perfecto desde el primer uso, hidratando sin exceso, y libre de alcohol para no dejar tirantez ni dar problemas en la piel. ¿Sabes lo mejor? Que ahora mismo está rebajado de 50 € a 35 €. Además de todas sus bondades, es un chollo.

De hecho, es recomendable para pieles secas, mixtas, grasas e incluso sensibles. Vale para todo, y lo vas a notar desde la primera vez que lo uses. Garantizado.

¿Por qué lo recomendamos?

Hidrata bien la piel sin hacer que quede pegajosa y refuerza la barrera cutánea.

Elimina impurezas y refina los poros para una tez mucho más limpia.

No contiene alcohol, así que es apto para todo tipo de pieles.

Está hecho con pétalos de rosas reales.

Comprar en Sephora por ( 50 ) 35 €

Si hay algo en concreto que hace destacr al Tónico facial Rose Facial Toner frente a otros productos de cuidado de la piel similares es la rosa de Damasco. ¿Por qué? Porque es uno de sus ingredientes principales y fortalece la piel y retiene mejor la hidratación de la misma, acompañada del ácido hialurónico que atrae y retiene la humedad para evitar que la piel quede tirante tras la limpieza, pero sin que el resultado sea pegajoso o viscoso. De hecho, como cuenta con hoja de angélica, da un mayor equilibrio a la piel que va genial si tienes poros visibles o zonas deshidratadas. Es un producto perfecto para una rutina de skincare diaria.

Si quieres algo que hidrate la piel de tu cara sin necesidad de alcohol o notas que los productos que usas te dejan la piel demasiado tirante, este tónico facial es para ti. No te lo pienses, porque vale para pieles secas, mixtas, grasas o sensibles.

Comprar en Sephora por ( 50 ) 35 €

¿Tiene buenas reseñas?

Este tónico tiene buenísimas reseñas. De hecho, en Sephora tiene una valoración de más de 4 sobre 5 con más de 1.750 opiniones publicadas. A continuación, puedes leer algunas:

"Se ha convertido en un básico para mí. Siempre lo llevo en formato mini cuando viajo."

"Me afeito el rostro a diario y esto ayuda muchísimo a calmar e hidratar mi piel. Llevo más de un año y, sin duda, seguiré haciéndolo."

"Su suave aroma a rosa es relajante y ayuda a suaviazar los poros mientras elimina impurezas. Para mí, es una muy buena forma de cuidar y equilibrar la piel a diario."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.