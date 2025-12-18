El día de después también cuenta: convierte tus sobras en recetas con los lácteos europeos

telecinco.es 18 DIC 2025 - 16:46h.

El día después de las celebraciones es clave para practicar el Desperdicio 0 y aprovechar mejor lo que ya tenemos en la nevera

La campaña “Cuenta con los lácteos europeos” impulsa la cocina de aprovechamiento como una forma sencilla y responsable de reducir el desperdicio en Navidad

Compartir







Tras las comidas y celebraciones navideñas llega un momento decisivo como es el de abrir la nevera y decidir qué hacer con lo que queda. Antes de tirar, conviene pensar cómo dar una segunda vida a los alimentos.

Con este objetivo, la Organización Interprofesional Láctea (InLac), con apoyo de la Unión Europea ha lanzado la campaña “Cuenta con los lácteos europeos”, una iniciativa que anima a aprovechar mejor lo que compramos y cocinamos durante las fiestas. La propuesta pone el acento en la cocina de aprovechamiento y en la importancia de anticiparse incluso al momento posterior a la celebración.

La leche, el yogur y el queso europeos, procedentes de vaca, oveja y cabra, facilitan este tipo de cocina gracias a su uso cotidiano y a su capacidad para integrarse en nuevas preparaciones. Incorporarlos en platos sencillos para el día siguiente, completar elaboraciones o dar coherencia a distintas comidas permite evitar que terminen convertidos en desperdicio.

Pensar en el día de después forma parte de una forma de cocinar más consciente, basada en observar lo que tenemos y sacarle partido. Un enfoque que conecta con el saber hacer de generaciones anteriores y con una manera responsable de actuar. Y es que, aprovechar no significa complicarse, sino observar lo que hay disponible y adaptarlo. Un resto de comida puede convertirse en una base, un acompañamiento o una nueva elaboración.

Este espíritu de aprovechamiento se refuerza visualmente gracias a la colaboración con el artista @72kilos, autor de una pieza gráfica creada para la campaña que transmite, de manera cercana y emocional, la importancia de reducir el desperdicio alimentario, especialmente en Navidad.