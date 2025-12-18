Logo de telecincotelecinco
Especiales
Cuenta con los lácteos
Contenido patrocinado
Cuenta con los lácteos europeos

El día de después también cuenta: convierte tus sobras en recetas con los lácteos europeos

Jano Mecha se suma al 'Desperdicio 0'
Jano Mecha se suma al 'Desperdicio 0'. InLac
telecinco.es

  • El día después de las celebraciones es clave para practicar el Desperdicio 0 y aprovechar mejor lo que ya tenemos en la nevera

  • La campaña “Cuenta con los lácteos europeos” impulsa la cocina de aprovechamiento como una forma sencilla y responsable de reducir el desperdicio en Navidad

Compartir

Tras las comidas y celebraciones navideñas llega un momento decisivo como es el de abrir la nevera y decidir qué hacer con lo que queda. Antes de tirar, conviene pensar cómo dar una segunda vida a los alimentos. 

Con este objetivo, la Organización Interprofesional Láctea (InLac), con apoyo de la Unión Europea ha lanzado la campaña “Cuenta con los lácteos europeos”, una iniciativa que anima a aprovechar mejor lo que compramos y cocinamos durante las fiestas. La propuesta pone el acento en la cocina de aprovechamiento y en la importancia de anticiparse incluso al momento posterior a la celebración. 

La leche, el yogur y el queso europeos, procedentes de vaca, oveja y cabra, facilitan este tipo de cocina gracias a su uso cotidiano y a su capacidad para integrarse en nuevas preparaciones. Incorporarlos en platos sencillos para el día siguiente, completar elaboraciones o dar coherencia a distintas comidas permite evitar que terminen convertidos en desperdicio. 

Tabla de quesos
Tabla de quesos. InLac

Pensar en el día de después forma parte de una forma de cocinar más consciente, basada en observar lo que tenemos y sacarle partido. Un enfoque que conecta con el saber hacer de generaciones anteriores y con una manera responsable de actuar. Y es que, aprovechar no significa complicarse, sino observar lo que hay disponible y adaptarlo. Un resto de comida puede convertirse en una base, un acompañamiento o una nueva elaboración.  

Este espíritu de aprovechamiento se refuerza visualmente gracias a la colaboración con el artista @72kilos, autor de una pieza gráfica creada para la campaña que transmite, de manera cercana y emocional, la importancia de reducir el desperdicio alimentario, especialmente en Navidad. 

La colaboración del artista 72kilos con la campaña “Cuenta con los lácteos europeos”
La colaboración del artista 72kilos con la campaña “Cuenta con los lácteos europeos”. InLac

La iniciativa se completa con el sorteo de carros, una acción que acompaña el mensaje de consumo responsable y anima a participar activamente en el movimiento Desperdicio 0. Toda la información sobre la campaña puede encontrarse en la web oficial y en la cuenta de Instagram @cuentaconloslacteos.eu, donde se comparten contenidos y mensajes bajo el hashtag #cuentaconloslacteos.

Temas