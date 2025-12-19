Peinados fáciles y rápidos para que triunfes en todas las comidas y cenas de esta Navidad

telecinco.es 19 DIC 2025 - 11:11h.

Mercadona te propone ideas fáciles y rápidas para que esta Navidad no pases horas frente al espejo usando infinidad de productos

Conoce todos los lotes de Perfumería de Mercadona: regalos con los que acertarás siempre (y más en Navidad)

En estas fechas llenas de eventos, encontramos muchos contenidos sobre cómo prepararnos para las fiestas; desde cómo cuidar el rostro o qué ponernos, hasta un sinfín de ideas y trucos de maquillaje. Hemos querido acabar con todo ese ruido y ponértelo más fácil, por eso esta Navidad te proponemos la colección de maquillaje Celestial de venta exclusiva en Mercadona.

Además, algo que puede sublimar cualquier look es el peinado, y no es necesario hacer algo muy elaborado, ir a la peluquería o pasar horas frente al espejo usando infinidad de productos. Para evitar que pases por esos momentos, te traemos tres ideas rápidas y sencillas.

Semirrecogido con ondas

Una de las opciones favoritas para muchas es un semirrecogido con ondas, algo elegante y cómodo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es lavar el cabello y secarlo con una toalla, dejándolo húmedo pero no mojado. A continuación, lo separamos en secciones y aplicamos el Anti Frizz de Deliplus de raíz a puntas, imprescindible para evitar el encrespamiento (que arruina cualquier peinado). Además, este actúa como protector térmico.

¿Qué necesitamos? Secador, plancha o rizador, horquillas, gomitas finas del color del cabello, Anti Frizz de Deliplus y, si quieres, algún accesorio.

Después, secamos el cabello y, con la plancha o el rizador, vamos marcando ondas en mechones hasta conseguir el efecto deseado. Cuando tengamos las ondas listas, cogemos los mechones frontales, los llevamos hacia atrás y los sujetamos con horquillas o una gomita. Puedes añadir un complemento decorativo.

Moño pulido

Un moño pulido, que tanto están de moda ahora, es otra de las opciones. Para empezar, cepillamos bien el cabello seco para que quede suave y sin enredos, después hacemos una raya al lado y separamos la parte frontal de la trasera. Luego, recogemos la zona trasera en una coleta muy tirante y aplicamos laca Xtrem Forte de Deliplus (a unos 30 cm) para fijar y pulir.

¿Qué necesitamos? Cepillo, horquillas, gomitas finas del color del cabello y laca Xtrem Forte de Mercadona.

A continuación, hacemos una trenza con la coleta y formamos un moño, fijándolo con horquillas. Después, tomamos los mechones frontales, aplicamos un poco de laca, los peinamos y los unimos al moño, asegurándolos con horquillas. Añadimos un toque final de laca para un acabado impecable. Te adelantamos que, si sigues estos pasos, vas a conseguir un recogido digno de cualquier alfombra roja.

Peinado con volumen

El volumen favorece a cualquier look, por eso un peinado con volumen es siempre un salvavidas. Para lograrlo fácilmente podemos usar los Polvos Volum Fix de Deliplus, que fijan sin apelmazar ni dejar residuos.

Para aplicarlo, colocamos los polvos en la palma de la mano o directamente sobre las raíces del cabello seco, después distribuimos con las yemas de los dedos para dar volumen de forma uniforme y por último peinamos con los dedos para un acabado más casual.