Adiós a los centros de estética: esta depiladora IPL de Philips da resultados en solo dos semanas

telecinco.es 16 ENE 2026 - 11:18h.

La Lumea S9900 es una depiladora de luz pulsada que se adapta a tu piel y vello, te hace seguimiento y tiene un descuento de 230 € en Media Markt.

Las mejores depiladoras de luz pulsada del 2025: cuál comprar, comparativas y precios

Compartir







Quieres acabar de una vez con el vello de tu cuerpo, pero no tienes ni ganas, ni tiempo, ni dinero para ir a centros de estética. Por suerte, ya no lo necesitas, porque tienes a tu alcance soluciones como la Depiladora IPL Philips Lumea S9900. Una depiladora de luz pulsada que cuenta con inteligencia artificial y sensores que detectan tu tipo de piel y vello, se adapta a cualquier parte de tu cuerpo y, con solo 4 semanas, ya consigue reducir el vello en un 86%. ¿Suena bien? Pues sonará aún mejor cuando sepas que está rebajada un 33%.

Además, esta depiladora IPL se adapta a cualquier persona. No importa ni la cantidad, ni la resistencia, ni el color de tu pelo, como tampoco tu tipo de piel. Siempre se adapta a ti.

¿Por qué la recomendamos?

La tecnología SkinAI, que analiza el vello y adapta la luz en consecuencia, junto con su detector de tono de piel.

Consigue resultados visibles en solo 4 semanas.

Trae accesorios para cara, cuerpo, zona de bikini y axilas.

Se puede usar con o sin cable, como prefieras.

Comprar en Media Markt por ( 679 ) 449 €

Depiladora IPL Philips Lumea S9900

Lo más especial de la Depiladora IPL Philips Lumea S9900 es la tecnología de Inteligencia Artificial que tiene. Con ella, y con la app gratuita compañera, es capaz de analizar el vello corporal, hacerte seguimiento preciso y guiarte en tiempo real para unas sesiones perfectas. Luego está el sensor SmartSkin, que lee el tono de piel y ajusta automáticamente la intensidad de la luz en cualquiera de los 5 niveles que tiene, y también sus accesorios inteligentes, pensados para adaptarse a cualquier parte de tu cuerpo. ¿Y los resultados? Pues, en solo 4 semanas tienes un 86% menos de vello en las piernas, un 70% menos en la zona del bikini y un 67% en las axilas. Así de bien funciona.

Esta depiladora de luz pulsada es perfecta para quienes buscan una depilación permanente sin largas esperas ni grandes gastos, y sin salir de casa. Se adapta a cualquier perfil, tanto por tono de piel como por tipo de pelo, y además tiene 5 años de garantía.

Comprar en Media Markt por ( 679 ) 449 €

¿Tiene buenas reseñas?

Solo en Media Markt, esta depiladora acumula más de 2.800 valoraciones con una nota media de 4,4 sobre 5 gracias a la rapidez con la que da resultados y lo fácil que es su uso. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

"Compré el producto después de que una amiga me lo recomendó diciéndome que es una maravilla,que te pueda depilar sola en casa sin ir a ningún sitio… y estoy encantada."

"Me encana. Llevo apenas 2 sesiones y ya veo la disminución de vello en algunas áreas y cómo ha disminuido también su grosor."

"Increíble. Funcioa a la perfección, tal y como se indica. Los materiales son de muy buena calidad."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.