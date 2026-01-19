El gadget beauty que está cambiando la forma de tratar arrugas desde casa (sin citas ni agujas)

telecinco.es 19 ENE 2026 - 13:13h.

El láser cutáneo Tria SmoothBeauty rejuvenece tu piel sin que tengas que cambiar tu rutina diaria.

Las arrugas y líneas acaban llegando tarde o temprano, y el problema no son ellas, sino encontrar una solución que funcione sin necesidad de invertir en tratamientos caros, dolorosos o que te obliguen a pasar días sin salir de casa esperando a que tu piel se recupere. Aunque ese problema ya está desapareciendo, porque el Láser de rejuvenecimiento cutáneo Tria SmoothBeauty es la solución ideal: un dispositivo láser fraccional no ablativo de uso doméstico que utiliza la misma tecnología que las clínicas profesionales, condensada en un formato cómodo, seguro y accesible para que la uses desde tu propia casa.

¿Puede usarlo cualquiera? Lo cierto es que sí. Toda persona adulta que quiera recuperar firmeza, suavizar líneas finas y mejorar la textura general de su piel es perfectamente apta para ello. No en vano, este láser facial anti-edad está autorizado por la FDA, demostrando además resultados visibles desde las 2 semanas de uso, con mejoras clave tras un tratamiento completo de 8 semanas. Los datos lo avalan: el 89% de usuarios afirma tener una piel más suave y un aspecto general mejorado, mientras que el 78% observa una reducción de las líneas de expresión y las arrugas. Los números no mienten.

Si has probado decenas de cremas, sérums y tratamientos faciales sin obtener los resultados que esperabas, este dispositivo puede ser el cambio que estabas buscando. O al menos, una alternativa mucho mejor a seguir acumulando frascos en el baño.

Tria SmoothBeauty: rejuvenecimiento láser sin salir de casa

El Láser Tria SmoothBeauty no es el enésimo dispositivo de belleza que promete resultados increíbles. Es la única herramienta láser fraccional no ablativa del mundo diseñada específicamente para su uso doméstico. Su tecnología es la misma que utilizan dermatólogos y profesionales en centros de estética y clínicas, lo que significa que es mucho más que un gadget superficial, que es un tratamiento de rejuvenecimiento cutáneo real, clínicamente probado y respaldado por la ciencia.

¿Y cómo funciona el láser fraccional? Pues es sencillo. Esta tecnología emite miles de microhaces de luz muy finos en zonas concretas de la piel, penetrando en ella para estimular la renovación natural del colágeno, que se encarga de suavizar las arrugas y las líneas finas de la piel, reafirmándola.

Beneficios clave

Rejuvenecimiento clínicamente probado desde casa

Piel más suave y radiante en pocas semanas - Los primeros resultados son visibles desde las 2 semanas, y las arrugas y líneas de expresión comienzan a ser menos notorias después de 4-6 semanas de uso.

Estimula la producción natural de colágeno - El láser actúa en las capas profundas de la piel, promoviendo la creación de colágeno nuevo que mejora la firmeza y elasticidad de la piel.

Tratamiento diario fácil y rápido - Entre 2 y 10 minutos diarios son suficientes para completar tu rutina de rejuvenecimiento facial. Sin tiempo de recuperación prolongado, sin dolor insoportable.

Apto para todos los tipos y tonos de piel - La tecnología láser fraccional no ablativa es segura y eficaz independientemente de tu tipo de piel, siempre que sigas las indicaciones del fabricante.

Mejos que la luz pulsada (IPL) - Ofrece mejores resultados clínicos anti-envejecimiento que otros dispositivos domésticos populares como IPL o radiofrecuencia, y todo desde la comodidad de tu hogar.

Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas sobre el láser de rejuvenecimiento cutáneo Tria SmoothBeauty? Es natural. Aquí respondemos las preguntas más frecuentes:

¿Cuándo veré resultados?

Los primeros cambios en tu piel empezarán a apreciarse en tan sólo 2 semanas de uso consistente. Las arrugas y líneas de expresión comenzarán a ser menos visibles en un periodo de entre 4 y 6 semanas y los resultados clínicos completos se verán al completar un tratamiento de 8 semanas. El 89% de personas se nota una piel más tersa y un aspecto general mejorado tras ese periodo.

¿Duele o deja marcas?

Durante el tratamiento, es normal experimentar una sensación de calor y pinchazos leves. Nada del otro mundo. Después de la sesión, puede aparecer un enrojecimiento temporal que dura entre 1 y 2 horas, pero la recuperación es muy rápida. Es más, puedes continuar con tu rutina diaria sin problemas.

¿Es seguro?

Sí, el Láser Tria SmoothBeauty está autorizado por la FDA y es apto para mayores de 18 años. Sin embargo, debes evitar usarlo sobre tatuajes, piel lesionada o irritada, y no está recomendado para mujeres embarazadas sin consulta médica previa. Si tienes dudas sobre tu caso particular, siempre es recomendable consultar con un profesional. Está pensado para su uso en casa, pero eso no significa que debas tomártelo a la ligera.

¿Puedo usarlo en el cuello u otras zonas del cuerpo?

El dispositivo está autorizado por la FDA únicamente para uso facial. No se recomienda su aplicación en el cuello ni en otras partes del cuerpo. Si tienes la piel sensible, prueba primero en el antebrazo antes de aplicarlo en el rostro para asegurarte de que tu piel lo tolera correctamente.

