Base extra ancha, autonomía de 40 km, conectividad con app de Cecotec, homologación por la DGT... El Bongo G40 XXL Connected es una caja de sorpresas.
Si no quieres más atascos cuando te mueves por la ciudad, o simplemente buscas un medio de transporte más barato y ágil, necesitas un patinete eléctrico. Pero no puedes escoger cualquiera, necesitas uno cómodo, seguro, potente y homologado. Uno como el Patinete eléctrico Cecotec Bongo G40 XXL Connected, que tiene 40 km de autonomía, 700 W de potencia, aprobación de la DGT y un precio rebajado a 299 €. Sí, tiene todo lo que hace falta para lanzarse a por él.
Este patinete está pensado para todo tipo de terreno urbano. Se adapta a pendientes, a tus necesidades y además te da más comodidad y seguridad al conducir gracias a su base más ancha. Es ideal.
¿Por qué lo recomendamos?
- Con la base XXL que tiene, puedes conducir con ambos pies en paralelo: más cómodo y seguro.
- El motor de 700 W tiene muy buena potencia para moverse por ciudad, con 40 km de autonomía.
- Las ruedas de 10 pulgadas agarran muy bien y suavizan la conducción.
- Está homologado por la DGT, podrás circular sin problemas.
Patinete eléctrico Cecotec Bongo G40 XXL Connected
La primera sensación al subirse al Patinete eléctrico Cecotec Bongo G40 XXL Connected es que es mucho más grande. Su base extra ancha cambia por completo la conducción, ya que te da más estabilidad, sobre todo en curvas y terrenos más difíciles. Aunque esa comodidad no serviría de nada si el patinete no fuera potente, y lo es. Tiene 700 W de potencia máxima que le permiten circular a un máximo de 25 km por hora y subir cualquier pendiente, y todo ello con la homologación de la DGT que le permite circular sin problemas por ciudad. Añade a eso que tiene 40 km de autonomía, ideales para olvidarte de cargarlo durante un buen tiempo, y un sistema de doble freno con disco trasero y eléctrico delantero, que da una seguridad total. Es perfecto para la ciudad.
Si necesitas otro medio de transporte para ir y venir del trabajo o para moverte por donde vives, esta es tu opción. Aprovecha, porque además tiene app gratuita durante 2 años para un control total y un seguimiento completo del patinete.
¿Tiene buenas reseñas?
Su relación calidad/precio ha conseguido que la mayoría de usuarios estén contentos con este patinete eléctrico de Cecotec. Sus reseñas destacan sobre todo su potencia y su amortiguación, como también su voluminoso tamaño:
- "El patinete excelente, buen amortiguador, buena potencia. Tampoco tanta para subir grandes cuestas y largas pero funciona bastante bien y bastante bonito al mi parecer."
- "Buen patinete, muy estable y con buena duración de batería, hay que tener en cuenta que mide 1,30 metros de largo y es un poco voluminoso a la hora de guardar, por el momento muy contento."
- "Excelente patinete por ese precio, lo utilizo todos los días y va genial."
