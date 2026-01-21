Así es el iluminador en barra de Milk Makeup que arrasa en Sephora

telecinco.es 21 ENE 2026 - 13:51h.

Con una fórmula vegana y pensado para aplicarlo en cualquier parte del cuerpo, el Higlighter de Milk Makeup arrasa con un descuento del 53%

Necesitas más brillo en la mirada, por eso llevas tiempo buscando un iluminador que sea bueno de verdad. Pues bien, aquí lo tienes. El Stick iluminador Highlighter de Milk Makeup es uno de los productos estrella de Sephora gracias a su fórmula natural, su fácil aplicación y sus resultados dignos de profesionales. En un solo minuto, tienes tu piel mucho más brillante e hidratada, y todo por un precio de solo 14 € gracias a esta oferta especial.

Un producto de belleza pensado sobre todo para pieles secas, pero también para quienes se preocupan por el medio ambiente y su brillo. No te va a defraudar.

¿Por qué lo recomendamos?

Su textura es cremosa, deslizándose fácilmente por la piel y facilitando también su difuminado.

Su fórmula hidrata e ilumina gracias a la manteca de mango y los aceites de aguacate y albaricoque.

Es vegano, con ingredientes de origen natural.

Se puede aplicar en el rostro, clavículas, hombros y piernas sin problemas.

Stick iluminador Highlighter de Milk Makeup

Lo que más sorprende del Stick iluminador Highlighter de Milk Makeup es su fácil uso. No necesitas ni brochas ni complicaciones, ya que se desliza fácilmente sobre los pómulos, el arco de las cejas y los puntos altos del rostro. ¿Quieres un acabado más fundido? Solo tienes que difuminar con las yemas de los dedos, una esponja o una brocha, como prefieras. Por otra parte, la clave de sus buenos resultados está en su fórmula: manteca de mango, aceite de aguacate y aceite de albaricoque. Este tridente es lo que refuerza más la luz y la hidratación al nutrir tu rostro. De hecho, su versatilidad hace que puedas aplicarlo en más partes del cuerpo para lucir radiante de pies a cabeza.

Gracias a esto precisamente, es un producto pensado para cualquiera. Te será de mucha utilidad si tienes una piel seca que necesita vitalidad, además es muy fácil de usar y da muy buenos resultados. ¿Te lo vas a pensar más?

¿Tiene buenas reseñas?

Las reseñas de este iluminador son muy buenas, sobre todo por cómo se aplica y lo bien que realza los colores con su brillo. Puedes leer algunas valoraciones de compradoras a continuación:

"¡Me encanta! Color ideal, aplicación fácil y sin brotes."

"En mi top 3 de iluminadores favoritos. La textura fina y cremosa se difumina de maravilla."

"Queda absolutamente precioso en mi piel color caramelo. Es muy modulable, pero también se puede difuminar fácilmente para una cobertura más ligera."

