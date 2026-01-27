Esta freidora de aire de 9L hace pizzas como un horno de piedra y cocina dos platos a la vez

telecinco.es 27 ENE 2026 - 10:51h.

La Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza es freidora y horno, tan potente como versátil y perfecta para cocinar lo que quieras sin complicaciones.

¿Te llevas regular con la cocina? ¿Sois muchos y te cuesta poder probar nuevas recetas? Necesitas cambiar de electrodomésticos y dar el salto a la Freidora de aire Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza. Una solución que te hará la vida más fácil, porque no solo es una air fryer de 9 litros separable en dos compartimentos, también es un horno de piedra que cocina pizzas como si fueras un profesional, además es fácil de usar y la tienes ahora mismo rebajada a solo 149 €.

Uno de esos chollazos que solo se ven de vez en cuando, y que es ideal si sois varios en casa y tienes que cocinar en cantidad y rápidamente. Te va a abrir todo un mundo de posibilidades.

¿Por qué recomendamos esta air fryer?

Es 2 en 1: freidora de aire de 9 L y horno de piedra de 9 L.

Puedes cocinar 2 recetas diferentes a la vez gracias a su pared divisoria y el modo Sync.

Hace pizzas de hasta 30 cm con base crujiente gracias a su piedra especial.

Con la ventana que trae puedes controlar la cocción sin tener que abrirla.

Freidora de aire Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza

Es obvio que la gran ventaja de la Freidora de aire Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza es que no solo fríe, también hornea como si fuera un horno de piedra. Sus 9 litros de capacidad se aprovechan al máximo tanto para una receta única como para una doble, gracias a su pared divisoria y a la función de sincronización, que hace que ambas elaboraciones acaben al mismo tiempo para que todo esté listo. Además, su función de horno es ideal para hornear cualquier cosa, incluso pizzas grandes con resulados profesionales. Todo esto, claro está, es posible gracias a su potencia de 2700 W, controlable a través de una pantalla táctil muy fácil de usar con la que puedes regular hasta 220 ºC en horno y 200 ºC en freidora, con diferentes modos preconfigurados e infinidad de recetas disponibles. Es facilísimo cocinar con ella.

Por sus prestaciones, esta air fryer es especialmente recomendable si sois muchos en casa. Soluciona muchas comidas cuantiosas al momento, sin complicaciones.

¿Y qué dicen las reseñas?

Tiene unas valoraciones extremadamente positivas, algo que se debe tanto a su enorme capacidad total como freidora de aire como a sus resultados como horno. Para muchos usuarios, ¡hace las pizzas mejor que un horno! Aquí puedes ver algunas reseñas:

"Estoy encantadísima, funciona a la perfección, es de fácil manejo, se puede usar también manualmente, muchas opciones de uso, rápida y fácil de limpiar.."

"Puede funcionar de forma independiente o quitar el separador que trae y tienes una freidora de 9 litros. Además de estas funciones es un horno para pizzas con un resultado espectacular con la base de piedra que trae."

"¡Es la segunda freidora de esta marca que nos compramos y no nos ha decepcionado nunca!"

