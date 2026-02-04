Celia Molina 04 FEB 2026 - 16:42h.

Un amigo suyo le grabó mientras se tiraba voluntariamente al río Cauca desde un puente y era arrastrado por la fuerte corriente

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande pasó varios días buscándole, hasta que el cuerpo fue encontrado río abajo

La prensa colombiana ha comunicado la muerte del influencer colombiano, Ángel Montoya, a los 30 años de edad, tras grabarse tirándose al río Cauca por un desafío viral. En el vídeo, que fue masivamente compartido en las redes sociales, se ve cómo el creador de contenido, instado por un peligroso reto, se tira voluntariamente desde el puente General Santander en Tuluá (Valle del Cauca) al río, mientras un compañero le graba con su teléfono desde lo alto.

Tras caer al agua, se aprecia como la cabeza del influencer vuelve a salir a la superficie pero, cuando intenta llegar nadando hasta la orilla, comienzan las complicaciones. Varios usuarios de las redes sociales han comentado lo "fuertes que son las corrientes" en este río, motivo por el que Ángel fue arrastrado por el agua mientras su amigo, que no deja de grabar la escena en ningún momento, dice que "se lo iba a llevar el agua", como así ocurrió. La prensa local ha apuntado que el creador de contenido, además, tenía problemas de movilidad en un brazo, por lo que sus posibilidades de salir del cauce se redujeron aún más.

Su cuerpo apareció sin vida tras varios días de búsqueda

Montoya desapareció bajo las aguas y, desde el día 27 de enero, se activó un dispositivo de búsqueda para encontrarlo. Tras varios días de inspección, su cuerpo sin vida fue hallado finalmente en el municipio de Bolívar, una vez que las malas condiciones climáticas y las lluvias remitieron en la zona. Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, explicó que “el río venía con bastante caudal y una corriente muy fuerte" y que, aunque el primer día se intentó iniciar la búsqueda, no fue posible por las condiciones adversas.

"El día 30 de enero por la mañana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande salió desde el sector de Riofrío, pero cuando iban en recorrido, un grupo de trabajadores dedicados a la recolección de arena en el Cauca avistó el cuerpo en Bolívar y logró detenerlo hasta que llegaron los bomberos y pudieron recuperarlo ”, concluyó, terminando así la búsqueda del influencer.

A raíz del suceso, autoridades y organismos de rescate han advertido una vez más sobre los peligros de este tipo de “retos virales”, especialmente en temporada de lluvias, cuando el caudal del río aumenta y se vuelve aún más peligroso. Francisco Tenorio enfatizó: “La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo”. Las imágenes de la caída y el fatal desenlace han generado en el país un gran debate sobre las consecuencias de los retos virales y el peligro de subestimar los riesgos asociados a escenarios naturales como el río Cauca.