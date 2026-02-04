Patricia Fernández 04 FEB 2026 - 20:00h.

Darío y Borja se reencuentran en 'Tentaciones Privé' y se sinceran el uno con el otro

Darío revela cómo fue su reencuentro con el padre de Almudena tras 'La isla de las tentaciones 9' y quién decidió que dejase de trabajar en la empresa familiar

Borja y Darío han vuelto a encontrarse desde el debate final de 'La isla de las tentaciones 9' para su cara a cara definitivo en 'Tentaciones Privé' frente a Marta Peñate, en el que han hablado de las cosas que le han molestado al uno del otro y de todo lo que tiene que ver con Almudena.

Borja, pese a que prefería no generar tensión con la expareja de Almudena, recordaba que hubo algunas tensiones por redes sociales: "Le llamé por teléfono porque yo siempre le había dicho todo a la cara, que lo hiciera para la gente fue: '¿Qué necesidad? Dímelo a mí. Eso es lo único que te puedo decir". Lo que hacía reaccionar a Tony Spina: "Me pareces un poco bien queda, para ti todo está bien".

Por su parte, cuando Marta Peñate le recordaba a Darío que Borja está durmiendo en la cama en la que él dormía o viviendo la vida que él vivía junto a Almudena, este si aseguraba que es algo que le parece raro: "Da cosa, ese ha sido mi sofá, mi perra, mi novia, mi casa... está viendo la tele que puse yo allí... ¿Cómo no se me va a remover? Es pena, recuerdos, al final ha sido mi vida esa". El que explicaba que "la casa era de Almudena" y era algo que estaba hablado. Algo que Borja entendía: "Hay veces que ha sido muy raro".

Borja explica que su defensa a Darío en ocasiones le ha costado discusiones con Almudena

Ambos mostraban que hay una gran cordialidad entre ellos durante todo el cara a cara, en el que Borja también explicaba que su defensa en momentos a Darío le ha costado discusiones con Almudena: "He entendido sus circunstancias, he intentado ser empático, no me gusta que se demonice a nadie. También le he criticado".

Darío cuenta más detalles de la ruptura con Almudena

En su visita a 'Tentaciones Privé', Darío también recordaba cómo fue la vuelta de República Dominicana, como el momento en el que se encontró por primera vez con el padre de Almudena tras todo lo ocurrido, lo que hablaron en este momento y, finalmente, quién ha sido el que ha decidido que este deje de trabajar en la empresa familiar en la que llevaba tantos años.

Borja revela lo que Almudena no lleva bien de su vida

Además, Borja ha contado que su relación con Almudena se encuentra en un muy buen momento, pero también que no es idílica, que también han pasado por malos momentos. El que relataba algunas discusiones que han tenido y un aspecto de la vida de él que "molesta" a Almudena, aunque ella en ningún momento se lo ha reprochado.