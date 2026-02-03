Ha querido compartir su historia y desmentir los bulos que rodean el crimen de su hijo

La madre de Álex, el menor de 13 años asesinado en Sueca, rompe su silencio desconsolada: "Para mí, estaba todo organizado"

Después de que la madre de Alex, el menor de 13 años asesinado en Sueca, presuntamente por el padre de un amigo, conectara en directo con 'El tiempo justo' en el programa de ayer, ha acudido personalmente al plató para sentarse junto a Joaquín Prat. Once días después de que esta localidad valenciana quedara conmocionada por este trágico suceso, Visi ha querido dar la cara y agradecer públicamente a los medios de comunicación la visibilidad, el respeto y el tacto que han tenido con ella y con toda su familia.

Visiblemente emocionada, comenzaba su intervención asegurando: "Eso no se agradece por teléfono, se da la cara", dejando claro su deseo de expresar en persona su gratitud, pese al inmenso dolor que atraviesa. Durante la entrevista, Visi se mostró firme al defender su versión de los hechos y su verdad: "Verdad solo hay una y es la mía. Me moriré sin saber por qué me han arrebatado a mi hijo", explicó con la voz entrecortada. La madre del menor reconoció que lo único que desea es una petición de perdón por parte del presunto responsable, aunque asume que no llegará: "no lo va a hacer".

"No ha pedido perdón y no lo va a hacer"

En uno de los momentos más duros de su testimonio, Visi describía con crudeza la frialdad del presunto autor: "Esa mente fría. Hacer esa brutalidad, sabiendo que con una sobraba. No ha pedido perdón, y no lo va a hacer", afirmaba, provocando un profundo impacto tanto en el plató como entre los espectadores.

Además, quiso aprovechar su presencia para desmentir rotundamente los rumores y bulos que han circulado en los últimos días: "No voy a permitir que se manche la imagen de mi hijo o de mi familia. Voy a sacar fuerzas de donde nos las tengo", declaró con determinación, dejando claro que luchará por preservar la memoria y el honor de Alex.

La madre también compartió con el presentador y la audiencia el devastador impacto que esta pérdida ha tenido en su entorno más cercano: "Mi hijo ya no vuelve. Me ha arrebatado la vida a mi, a mi marido, a mi hijo pequeño, a todo el mundo", explicó, relatando además el enorme apoyo recibido por parte de otras madres que se han solidarizado con su caso.

"Esos mensajes te dan consuelo durante el día"

Sobre estos mensajes de apoyo, Visi confesó: "Hoy es el mío y mañana puede ser el tuyo, porque a esta gente nadie le para los pies", una reflexión cargada de preocupación y denuncia social. Sin embargo, también reconoció la dureza de las noches: "Esos mensajes te dan consuelo durante el día, pero de noche que apagas la luz y estas sola en casa, ese consuelo no te sirve de nada", admitía, confesando que absolutamente todo le recuerda a su hijo.

Visi también lanzó un contundente mensaje a quienes difunden informaciones falsas: "Que no inventen para tener un titular, que no se lucren con mi hijo", pidió, reclamando respeto y responsabilidad informativa en un momento tan delicado. Para finalizar, volvió a reiterar su agradecimiento por el trato recibido por parte de los compañeros del programa y los medios, y el espacio concluyó con un emotivo recuerdo de Alex, cuando Visi enseñó una pancarta con la imagen del menor, en uno de los momentos más sobrecogedores de la emisión.