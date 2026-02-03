La pareja, que apenas llevaba dos semanas intentándolo de nuevo, protagonizó una acalorada bronca en un centro comercial

Exclusiva | Leticia Requejo destapa la conversación de Manuel Cortés y Gloria Camila sobre su relación: "Él le pidió oficializar lo suyo"

Gloria Camila y Álvaro García han protagonizado estos días una monumental bronca. Tras el viaje a Venecia, lo suyo está más tenso que nunca. Gloria Camila todavía tiene una conversación pendiente con Manuel Cortés, que, de ser solo amigos, como han dicho siempre los dos, quizás no se tendría que producir.

Jorge Borrajo, director de 'Semana', da todos los detalles de la bronca entre Gloria Camila y Álvaro García en 'El tiempo justo': “Yo creo que todos podemos entender que Gloria Camila esté muy tensa. Primero, se le sacan las imágenes de Álvaro trayéndola a Mediaset, algo que a ella no le gustó porque querría llevar esta segunda oportunidad en secreto. Además, se descubre que se va a un viaje a Venecia, luego Manuel responde con un malestar, llamémoslo celos, por ese viaje”.

Jorge Borrajo: "Esto se produjo unas horas antes de que acudiera a 'Fiesta' y de que Manuel hubiera publicado ese comentario en redes sociales"

A la tensión de Gloria Camila habría que sumarle una situación más: una bronca con Álvaro. “Me gustaría sumar un punto más, que es el que faltaría para este malestar y tensión de Gloria Camila, que serían unas imágenes que sacamos mañana en 'Semana', que más que sumar podríamos considerar el detonante de la tensión que vivimos en 'Fiesta' con Gloria Camila, y es una bronca que han tenido los dos en plena calle”.

Jorge Borrajo da más información sobre la discusión de la pareja: “Esto se produjo unas horas antes de que acudiera a 'Fiesta' y de que Manuel hubiera publicado ese comentario en redes sociales. Se ve una acalorada bronca en la que quien lleva la voz cantante es Álvaro, ella mantiene una situación más fría y distante. Se produce en un centro comercial y, como termina, al final los dos se van juntos pero marcando una distancia clara entre ellos”.

Por último, comenta los posibles motivos de la bronca: “Puede haber tantos motivos para que discutan… Pero sí es verdad que, en una pareja que se está dando una segunda oportunidad y que lleva apenas dos semanas intentándolo, una discusión como la que veremos mañana no es lo adecuado. Puede ser por Manuel Cortés o por muchísimas cosas”.