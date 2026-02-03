Daniela Blume da a luz a sus segundo hijo tras un embarazo secreto

Rocío Molina 03 FEB 2026 - 17:58h.

La exconcursante de 'GH VIP' presenta a su segundo hijo tras dar a luz

Daniela Blume, a punto de dar a luz, reflexiona sobre la maternidad y su miedo al parto: "Ya no eres la que eras"

Compartir







Daniela Blume ha dado la feliz noticia de que ya se ha convertido en madre por segunda vez. Poco después de compartir un posado, que ella misma decía que pintaba que sería el último antes de ver la carita de su bebé, la exconcursante de 'GH VIP' ha comunicado que ha dado a luz y que se encuentra bien.

Tras haber conocido de su estado en el quinto mes de su embarazo y la noticia de que también se ha casado en secreto, Daniela Blume tiene otro motivo más para celebrar todo lo que le está pasando durante este tiempo. Ya avanzaba en su semana 38 que estaba muy preparada para la llegada de este momento y este ha sido algo inesperado, pero muy celebrado por ella.

Este segundo embarazo que ha llevado con total discreción durante los cinco primeros meses y que solo su círculo íntimo conocía, la influencer de 40 años ha experimentado un disfrute pleno y con menos miedos. Así lo contaba recientemente en sus historias de Instagram a la hora de explicar cómo afrontaba su inminente parto tras lo difícil que fue el primero.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin revelar más detalles que la imagen que ha compartido en la que se la ve a ella y la manita de su nuevo bebé, Daniela Blume ha mostrado que tanto ella como su segundo hijo se encuentran en perfecto estado. "Pues sí que fue mi última foto antes de dar a luz, la de ayer. Me puse de parto tres horas después de subirla", explicaba en tono de humor la exconcursante de 'GH VIP' acerca de la publicación que presagiaba este bonito desenlace.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A su familia se une un nuevo bebé que viene a completar el gran cambio a nivel personal que ha experimentado con el primer año y medio de su hija. La Daniela de antes ya no está. Ahora está casa y es mamá de dos hijos, pero está orgullosa del cambio y así lo explica en sus redes sociales cada vez que tiene ocasión.