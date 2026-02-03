Lidia González 03 FEB 2026 - 17:55h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ se sincera sobre cómo afronta su doble maternidad y la recuperación de su cesárea

Estela Grande da a luz a sus mellizos Luca y Liah, en común con Juan Iglesias, y desvela que uno ha pasado tres días en la UCI

Estela Grande ha podido cumplir, por fin, uno de los grandes sueños de su vida junto a su pareja, Juan Iglesias, y ha querido confesar cómo se siente. El programa de ‘En todas las salsas’ se ha puesto en contacto con la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ y ha hablado sobre cómo está viviendo sus primeros días como madre. La creadora de contenido comparte, sin filtros, todo lo que está sucediendo en su vida y se sincera por completo. ¡No te pierdas nada en el programa íntegro, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Ahora que ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra en casa con su pareja y sus hijos, la influencer ha tenido un momento para poder explicar cómo está. Después de haber vivido algún que otro susto en la recta final de su embarazo, la creadora de contenido confiesa lo complicado que es afrontar una doble maternidad: “Es una locura”. Estela casi no tiene tiempo para descansar y asegura: “Se me solapa una toma con otra”.

Sin embargo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ admite que está viviendo un momento muy feliz de su vida y que no cambiaría nada: “Es una bendita locura, todo merece la pena”. Además, la creadora de contenido se ha sincerado sobre la recuperación de su cesárea y cómo se encuentra: “No tengo tiempo para centrarme en mí”.

Programa completo: Estela Grande desvela cómo están siendo los primeros días de sus bebés

Estela Grande ha podido contestar a los colaboradores de ‘En todas las salsas’ y se ha sincerado sobre su recién estrenada maternidad. Después de las complicaciones de su embarazo y la cesárea a la que se ha sometido, se encuentra en casa para dedicarse plenamente a sus hijos. La creadora de contenido desvela cómo están siendo los primeros días de sus bebés y qué carácter tienen.

Estela Grande está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida y ha querido hablar claro sobre la realidad a la que se está enfrentando, siendo madre de dos hijos. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se abre en canal y comparte con los colaboradores de ‘En todas las salsas’ cómo se siente. ¡Descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!