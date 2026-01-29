El Samsung Galaxy A17 tiene todo lo que necesitas y ahora tiene un descuentazo de 300 €

telecinco.es 29 ENE 2026 - 13:23h.

8 GB de RAM, pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, 5000 mAh de batería y un procesador que puede con todo, por tan solo 199 €. ¡Inigualable!

Las mejores eSIM para viajar al extranjero en 2026

Necesitas un teléfono para trabajar, o simplemente porque el tuyo ya no da para más, pero no quieres gastarte mucho dinero. Si quieres hacer una compra con cabeza, debes conocer al Samsung Galaxy A17. Un modelo de gama media de Samsung que viene con pantalla Super AMOLED, procesador octa-core, cámara de 50 MP, 8 GB de RAM, 256 GB de memoria y, lo mejor de todo, un descuento que deja su precio habitual de 499 € en solo 199 €.

Descubre todas las ofertas de enero de PcComponentes

No vas a encontrar un teléfono mejor a ese precio. Es un móvil ideal para navegar, para jugar y hasta para trabajar, con una relación calidad/precio inigualable.

¿Por qué recomendamos este teléfono?

La pantalla Super AMOLED de 6,7" no solo muestra mejor cualquier contenido, también se luce incluso bajo el sol.

La batería de 5000 mAh aguanta todo el día sin despeinarse.

La memoria interna es de 256 GB y se puede ampliar a 2 TB co MicroSD.

Tiene el sistema de seguridad Samsung Knox Vault, que protege tus datos mucho mejor.

Comprar en PcComponentes por ( 499 € ) 199 €

Samsung Galaxy A17

Lo primero que vas a notar en el Samsung Galaxy A17 es su pantalla. Tener una Super AMOLED de 6,7 pulgadas en un móvil de este precio es algo rarísimo. Los colores se ven mucho más vivos y, con los 90 Hz, todo se mueve con una fluidez increíble, sea una película, una serie, un vídeo, un juego o tu cuenta de Instagram. Aunque tampoco hay que olvidarse de su rendimiento, con un procesador de 8 núcleos y RAM suficiente para poder tener varias apps abiertas al mismo tiempo sin problemas, editando vídeo sin que el teléfono se cuelgue mientras escuchas música. Además, viene con 256 GB, que ya es bastante espacio, y lo puedes ampliar a 2 TB para olvidarte de borrar cosas. Algo que vas a necesitar, ya que su cámara de 50 MP con estabilización óptica va a invitarte a hacer muchas fotos y vídeos, te lo adelantamos.

Por sus prestaciones y su precio, este teléfono es perfecto para quienes buscan un terminal equilibrado y ajustado al céntimo. No importa el uso que quieras darle, porque no te va a decepcionar.

Comprar en PcComponentes por ( 499 € ) 199 €

¿Y qué dicen las reseñas?

El principal mensaje que se extrae de las opiniones de usuarios del Samsung Galaxy A17 es que su relación calidad/precio es ideal (y más con esta oferta). Aquí puedes ver algunas reseñas:

"Buena calidad de la pantalla, los colores se ven muy vivos, a pesar de que sea un gama media de Samsung tiene una muy buena relación calidad-precio."

"El clásico móvil Samsung de toda la vida y con una buena relación calidad-precio"

"Buen funcionamiento, estético y con una buena cámara trasera. Todo corre como debe y va decentemente rápido para el precio que tiene."

