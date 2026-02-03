Pedro Jiménez 03 FEB 2026 - 23:22h.

El arranque de la nueva temporada de 'Universo Calleja' no ha podido ser más trepidante. Jesús Calleja ha puesto rumbo a la Columbia Británica (Canadá) para vivir una aventura sin precedentes junto al presentador Santi Millán, la atleta olímpica Ana Peleteiro, el músico Willy Bárcenas y el cómico e imitador Raúl Pérez, quienes han afrontado de primeras un trayecto en helicóptero que a más de uno le ha dejado sin palabras y "cagado" de miedo, para llevarles finalmente hasta el entorno de Whistler, donde les ha esperado el presentador del programa de Telecinco con un gran desafío por delante.

Los nervios han sido totales por parte de los cuatro invitados mientras han sobrevalado Squamish, ciudad de la Columbia Británica más conocida como la "capital de la aventura" por su entorno montañoso en el fiordo Howe Sound: "¡Cuidado!", "¿por qué va boca abajo?" o "si lo de abajo es agua me asusta menos" han sido algunas de las frases que se han escuchado entre los invitados. Algunas como Ana Peleteiro ha ido literalmente 'muertas de miedo'. Otros como Willy Bárcenas y Raúl Pérez han preferido estar en silencio para intentar no verse superados por los nervios o posibles vértigos.

Lo que está claro es una cosa: el paisaje desde las alturas ha sido de película, como también lo ha sido el aterrizaje del helicóptero, precedido de un aplauso de los invitados y con Jesús Calleja esperándoles sentado en la ladera de la montaña. "Esto es 'Universo Calleja', aquí empezamos fuerte", ha dicho Jesús Calleja a Ana Peleteiro nada más verla. Un Jesús Calleja que ha saludado uno por uno a todos, muy alegre y con un corto pero intenso intercambio de palabras con cada uno.

Willy Bárcenas, quien ya ha estado alguna que otra vez en 'Universo Calleja', ha confesado que, a pesar de que él ya "tenía algo de montañero" de antes, a raíz de conocerle y formar parte de una de las aventuras trepidantes que 'Universo Calleja' le puso por delante, ahora "su vida es la montaña".

Algo muy diferente a Ana Peleteiro, quien tras las palabras del cantante ha señalado que es la primera vez que hace algo relacionado con la montaña: "Me fui de camping una vez, me picó una garrapata de estas y nunca más. Te lo juro". "No doy crédito, ¿me lo estás diciendo en serio?", ha señalado Jesús Calleja, impresionado con lo que le había dicho la medallista olímpica.

Finalmente, Raúl Pérez se ha lanzado con una de sus imitaciones clásicas, esta vez de Miguel Bosé, desatando las risas entre todos y de esta manera aflojando un poco el primer momento de tensión que les había generado el viaje en helicóptero hasta su esperado encuentro con Jesús Calleja.