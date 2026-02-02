El lavavajillas con capacidad XXL con el que te olvidarás de fregar para siempre: Cecotec Bolero Aguazaro 6620

telecinco.es 02 FEB 2026 - 14:02h.

Capacidad para 15 servicios en una sesión, programas automáticos, máxima eficiencia, motor inverter y un descuentazo que lo deja en solo 389 €.

Odias fregar los platos, pero sabes que tienes que hacerlo. Por eso estás buscando algún lavavajillas y por eso mismo el Lavavajillas Cecotec Bolero Aguazero 6620 es ideal para ti. Este electrodoméstico está arrasando por su enorme capacidad, por sus programas automáticos y por funciones como el Turbo Dry, además de por el ofertón que ha lanzado Cecotec con el que se ha quedado en 389 €.

Si vives en familia, no tienes tiempo para fregar y se acumula la vajilla, este electrodoméstico es la solución que estabas buscando.

¿Por qué recomendamos este lavavajillas?

El motor inverter no solo consume mucha menos electricidad, también hace que dure más.

Su tecnología Smart Wash ajusta automáticamente el agua y gasto según el nivel de suciedad.

La función Long Storage hace que los platos estén más frescos y limpios gracias a la luz UV.

Tiene capacidad de sobra para hasta 15 comensales (platos, vasos, cubertería y más).

Comprar en Cecotec por ( 459 € ) 389 €

Lavavajillas Cecotec Bolero Aguazero 6620

La capacidad es lo primero que vas a notar con el Lavavajillas Cecotec Bolero Aguazero 6620, ya que tiene espacio de sobra para lavar todo lo necesario para 15 comensales, incluyendo hasta los utensilios utilizados para cocinar. De hecho, tiene una tercera bandeja para cubiertos que libera el resto del electrodoméstico para aprovecharlo mucho más, e incluso da más margen al tener una bandeja superior que se puede ajustar en altura. No importará si tienes cazuelas grandes, copas altas o lo que sea, porque se adapta a absolutamente todo. Aunque este modelo es más que espacio, ya que tiene 8 programas que se adaptan a todas tus necesidades, detectando la suciedad automáticamente para ajustar automáticamente el consumo tanto de agua como de energía sin que tenga que hacer nada, además de funciones especiales como la apertura automática de puerta al terminar o el Turbo Dry que deja la vajilla lista para guardar.

En definitiva, es un electrodoméstico pensado especialmente para familias, pero sobre todo para aquellas con menos tiempo, ya que actúa de forma rápida, eficiente y sin que tengas que preocuparte por nada.

Comprar en Cecotec por ( 459 € ) 389 €

¿Qué dicen las reseñas?

Las reseñas de este lavavajillas destacan sobre todo su capacidad de organización, eficiencia de consumo al limpiar y las calidades de sus materiales. Como podrás leer a continuación, los usuarios están encantados:

"Aparte de la calidad que transmite, la capacidad, organización de cubiertos, vasos, platos, el acabado final y el silencio durante la limpieza de estos es magnífica."

"Las veces que lo he utilizado no ha dejado de sorprenderme, saca la vajilla incluso en modo rápido, ¡como nueva!"

" Desde el primer uso se nota que es un electrodoméstico de calidad: muy silencioso, eficiente y con gran capacidad."

