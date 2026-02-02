La reformulación beauty de Mercadona que consigue que tus pestañas hablen por sí solas

telecinco.es 02 FEB 2026 - 10:38h.

Mercadona actualiza su gama de máscara de pestañas con fórmulas mejoradas

Las máscaras de pestañas ofrecen resultados más precisos y adaptados a cada mirada

A la hora de maquillarnos, las pestañas juegan un papel clave. No solo completan el look, sino que transforman la expresión del rostro, aportando intensidad, profundidad y un efecto de ojos más grandes, despiertos y juveniles. Por eso, maquillarlas se convierte en algo esencial para enmarcar la mirada y potenciarla en cada pestañeo.

La máscara de pestañas permite dar volumen, curvatura y longitud, elevando la expresión y adaptando el maquillaje a cada estilo. Y es precisamente en este punto donde Mercadona da un paso más allá con la reformulación de su gama de máscaras de pestañas, y nos trae fórmulas y aplicadores mejorados, nuevos envases con acabados metalizados y resultados más precisos, todo ello sin perder la esencia que caracteriza a su perfumería.

Esta renovación no solo actualiza algunos de sus productos más reconocidos, sino que también incorpora dos nuevas opciones que amplían el surtido y ofrecen soluciones para realzar todo tipo de miradas: el Serum de Deliplus y el Drama Lashes. Aquí te contamos todos los detalles de las diferentes opciones:

Maxi Volume

Pensada para quienes buscan un volumen intenso, ‘Maxi Volume’ es uno de los grandes clásicos de la Perfumería de Mercadona. Ahora regresa con una fórmula más envolvente que aporta máximo volumen y engrosamiento desde la primera pasada.

Curve XL de Deliplus

Ideal para lograr curva y volumen extra, esta máscara proporciona un efecto lifting gracias a su cepillo, diseñado para elevar las pestañas y crear una mirada más abierta y expresiva. Además, si quieres potenciar el efecto lifting, aplica la curva del aplicador directamente en la raíz de las pestañas.

Long Xtrem

Si el objetivo es alargar y definir sin apelmazar ni crear grumos, ‘Long Xtrem’ es la opción perfecta. Su reformulación mejora la precisión, logrando un efecto de longitud infinita. Además, está disponible tanto en negro como en marrón.

Water Xtrem

Para quienes buscan un acabado duradero, ‘Water Xtrem’ ofrece la misma fórmula que ‘Long Xtrem’ en versión resistente al agua y al sudor, es ideal para mantener la mirada intacta durante más tiempo. Al igual que las versiones en negro y marrón, incorpora un cepillo de silicona con punta específica para las pestañas inferiores.

Junto a estas reformulaciones, la Perfumería de Mercadona suma dos novedades a su surtido fijo de máscaras de pestañas.

Drama Lashes

Diseñada para un impacto inmediato, esta máscara lo tiene todo en uno: volumen y longitud extremos con un efecto dramático. Envuelve y eleva las pestañas desde la raíz para una mirada más abierta y llena de intensidad. Su cepillo con forma de reloj de arena facilita la separación y el recubrimiento de cada pestaña.

Serum de Deliplus

Para quienes buscan un cuidado específico, la máscara ‘Serum’ sin color con cepillo de fibras de algodón está pensada pensado para cejas y pestañas. Su fórmula ayuda a ayuda a nutrir y fortalecer el vello, mejorando su resistencia y su estado. Además, gracias al extracto de algas marinas, contribuye a aportar mayor densidad y volumen. Puede aplicarse tanto de día como de noche. Y, una vez seca, se puede aplicar tu máscara de color habitual.