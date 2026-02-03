Bloom Palette: la nueva paleta de Natasha Denona que conquista con 15 tonos y fórmulas profesionales

telecinco.es 03 FEB 2026 - 11:23h.

Descubre el innovador Equinox que va de melocotón a turquesa, junto con otros 14 colores, en esta paleta de sombras rebajada un 26% en Sephora.

Las 10 paletas de sombras de ojos del 2025

¿Quieres cambiar de aires? Si te has cansado de lucir siempre la misma mirada y quieres probar algo diferente, deberías echar un vistazo a la Paleta de sombras de ojos Bloom Palette. Esta paleta cuenta con 15 tonos distintos, con 3 acabados diferentes y el innovador Equinox, una fórmula que combina dos colores que se van transformando sobre tu piel. Te va a encantar, sobre todo ahora que está rebajada un 26%.

La usarás en ocasiones muy especiales, pero también en tu rutina diaria. Es una paleta que nunca falla.

Tiene 15 tonos con acabados distintos, desde mates hasta duocromáticos.

La pigmentación es muy buena y su difuminado sencillísimo.

Incluye un tono que cambia solo de color de melocotón a turquesa: Equinox.

Hasta el estuche está cuidado, con una acuarela pintada a mano por Natasha Denona.

Comprar en Sephora por ( 74 € ) 55 €

Paleta de sombras de ojos Bloom Palette

No es solo por su gama de tonos cálidos. Lo que hace tan especial a la Paleta de sombras de ojos Bloom Palette es la calidad de sus fórmulas. Han sido años de experimentación para que Natasha Denona haya conseguido perfeccionar las texturas como en este producto, con mates cremosos que deslizas fácilmente, tonos metálicos que brillan muy bien sin necesidad de base y también mates sedosos que cubren con una sola pasada. Ganas en belleza y en tiempo, pero también en comodidad. Aunque la joya de la corona aquí es el tono Equinox, que combina dos colores con purpurina metalizada, de forma que empieza por melocotón y acaba por un azul turquesa que llama la atención de primeras. Estos son todos sus colores: Florescence, Bark, Keen, Ren, Fleur, Crisp, Lush, Brick, Rue, Flos, Petal, Ember, Robin, Clover y Equinox.

Su variedad y acabados hacen que esta paleta sea perfecta tanto para el día a día como para alguna cena especial o evento. No defrauda, es fácil de aplicar y da pie a mil variedades distintas.

Comprar en Sephora por ( 74 € ) 55 €

¿Qué dicen las reseñas?

Todas las reseñas coinciden en lo bonitos que son los tonos de la paleta y su pigmentación, además de que es buena tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Aquí puedes leer algunas valoraciones reales de usuarias:

"Estos tonos rosados/rojizos son preciosos. Son muy pigmentados. Hay un color para cada look que quieras crear. Sin duda, los recomiendo."

"No te equivocarás con estas paletas de sombras de ojos. Tan pigmentadas, tonos y combinaciones geniales. ¡Me encantan!"

"Excelente gama de colores naturales y la pigmentación es fantástica. Perfecta para el día a día y para salir de noche. ¡Esta podría ser mi paleta favorita!"

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.