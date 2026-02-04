Así es la smart TV Philips 4K con Ambilight que está arrasando: 55 pulgadas por solo 379 €

telecinco.es 04 FEB 2026 - 13:45h.

Un ofertón para quienes buscan una nueva TV que les sumerja a nivel de imagen y sonido. Esta Philips es perfecta para series, películas y videojuegos.

Las mejores smart TV del 2025 para transformar tu salón en un cine en casa

Sabes que a tu salón hace tiempo que le falta una buena televisión, pero estabas esperando el momento adecuado. Nos alegra decirte que ha llegado, porque la Smart TV Philips Ambilight 55", con panel QLED, resolución 4K, Ambilight y tecnología de sonido y gaming de lo más puntera, está de oferta. La tienes ahora mismo disponible por solo 379 €, ofreciendo una relación calidad/precio inigualable.

El televisor perfecto para el salón, sin importar para qué lo quieras. Da igual que lo tuyo sea ver Netflix, ver películas antiguas, la TV normal o jugar a videojuegos, porque lo hace todo de maravilla.

¿Por qué recomendamos este televisor?

La tecnología Ambilight sumerge mucho más de lo que parece al iluminar la pared extendiendo los colores de la imagen.

El panel QLED a 4K se ve de cine, con unos colores que destacan muchísimo.

Tiene un puerto HDMI avanzado, perfecto si tienes consolas de nueva generación.

El sistema Dolby Atmos de sonido hace que te ahorres la compra de una barra de sonido.

Smart TV Philips Ambilight 55"

Hay muchos televisores, pero pocos como el Smart TV Philips Ambilight 55". Te acercarás a él por su precio, su resolución 4K y sus 55 pulgadas, pero lo que te atrapará serán su panel QLED con esa brutal precisión de colores que tiene, y su tecnología Ambilight. Este televisor extiende la imagen por la pared usando luces LED que se sincronizan con el contenido, consiguiendo una inmersión mayor en todo lo que ves o juegas. Además, tiene varias tecnologías que hacen que se adapte a cualquier cosa, mejorando la calidad de contenido antiguo, aumentando la nitidez de películas y mejorando la respuesta y rapidez en videojuegos. Se adapta a cualquier público, ofreciendo además un enorme abanico de apps, tecnología HDMI 2.1 con VRR que aprovecharán los más gamers y hasta conexión con altavoces inteligentes como Alexa.

Es muy bueno a nivel de imagen, funciones y hasta sonido gracias al sistema Dolby Atmos y DTS:X. En definitiva, la compra que necesitas si buscas un buen televisor, sea para jugar, ver series, películas o cualquier cosa.

¿Tiene buenas reseñas esta tele?

Todas las opiniones que hay online sobre esta televisión son principalmente positiva por su relación calidad/precio, su calidad de imagen y la tecnología Ambilight que incluye. Aquí puedes leer algunas reseñas reales:

"Excelente relación calidad y precio en un televisor de primera marca y con una muy buena prestaciones."

"Ha superado mis expectativas. La calidad de imagen QLED es muy nítida, el 4K se ve espectacular y el Ambilight hace que la experiencia sea mucho más inmersiva."

"Fabulosa TV y muy buen precio en relación a su calidad y muy buen transporte. Un sobresaliente. Muy satisfechos. Recomendación total."

