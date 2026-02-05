El Samsung Galaxy Watch8 te cuida de verdad, incluye Gemini, hace de entrenador personal ¡y está de oferta!

telecinco.es 05 FEB 2026 - 14:16h.

Uno de los mejores relojes inteligentes en calidad/precio, con diseño elegante y cómodo, autonomía de una semana y miles de funciones para todo.

Los mejores smartwatches del 2025: guía comparativa y precios

¿Vas a dar el salto y por fin te vas a comprar un reloj smart? Ya que vas a dar el paso, quieres hacerlo en condiciones. Por eso te interesa la oferta del Samsung Galaxy Watch8 que te traemos. Este reloj, más fino y elegante, cuenta con una IA que te hace el día a día más fácil, además de mejorar la gestión de notificaciones, cuidar de verdad tu salud y hasta ofrecerte rutinas de entrenamiento personalizadas. Tiene todo eso y mucho más, ¡y ahora por 80 € menos!

Un smartwatch puntero que te va a encantar independientemente de para qué lo quieras. Tiene tantas funciones que encaja perfectamente con cualquier ritmo de vida.

¿Por qué recomendamos este smartwatch?

El diseño que tiene con bordes finos no solo es elegante, también permite hacerlo más compacto y cómodo.

Su pantalla llega a los 3000 nits, por lo que puedes verla incluso bajo la luz directa del sol.

Trae Gemini integrado, el asistente de IA más moderno de Google.

Lo mide todo, desde tus niveles de antioxidantes hasta tu salud vascular mientras duermes.

Comprar en MediaMarkt por ( 379 € ) 299 €

Samsung Galaxy Watch8

Cuando buscas un smartwatch, lo habitual es encontrar algo muy bueno en notificaciones o en seguimiento deportivo. Lo que hace tan especial al Samsung Galaxy Watch8 es que no elige, sino que opta por destacar en todo. Su finura hace que quede mejor en la muñeca y que no te moleste en absoluto, y su pantalla se puede ver en cualquier lugar, por mucho solo que haya. Aunque lo verdaderamente importante es que cuida de verdad de ti, ya que lo analiza todo para que sepas perfectamente tu nivel de energía y salud, así como cuáles son los mejores planes de entrenamiento para ti. Es como tener un entrenador personal, y más con la IA de Google, que sirve para darte recetas, informarte o responder a mensajes sin esfuerzo.

Con una batería que dura más de una semana de uso, un diseño que queda ideal y tantas funciones, este reloj de Samsung te va a gustar sin importar el uso que quieras darle.

Comprar en MediaMarkt por ( 379 € ) 299 €

¿Tiene buenas reseñas este reloj?

Los usuarios están bastante contentos con este reloj por la amalgama de funciones que trae y lo cómodo que resulta en la muñeca. Solo tienes que leer las siguientes reseñas para comprobarlo:

"Lo compré hace unos días y estoy muy satisfecho. Tiene muchísimas funciones."

"Después de mi Samsung Galaxy Watch 2, compré el mismo modelo pero ahora el GW 8. ¡Qué reloj tan fantástico y cuántas posibilidades tiene! Tenía dudas sobre la puntuación del sueño, pero ha resultado ser muy precisa."

"Reloj muy cómodo. Se carga rápido. Aún no he descubierto todas sus funciones, pero lo haré. El reloj no es demasiado grande en cuanto al tamaño de la esfera."

