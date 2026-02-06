telecinco.es 06 FEB 2026 - 12:04h.

Davide Mondo, consejero delegado de Publiespaña, confiesa que esta guerra contra el hambre no puede pasar inadvertida

Declarar la guerra al hambre para alimentar la paz es la nueva alianza de Mediaset España con Manos Unidas.

Manos Unidas lleva 67 años trabajando con comunidades profundamente vulnerables en más de 55 países en América, África y Asia de la mano de socios locales que trabajan sobre el terreno a través de proyectos de educación, alimentación, salud, agua y saneamiento, derechos de las mujeres, derechos humanos y medioambiente. Una labor a la que se une ahora Valor Mediaset para llegar más lejos.

Davide Mondo, consejero delegado de Publiespaña, confiesa que esta guerra contra el hambre no puede pasar inadvertida para nadie: "Nos toca el corazón y nos tiene que involucrar".

Actualmente, alrededor de 673 millones de personas en el mundo padecen hambre. Además, 1.100 millones de personas viven en extrema pobreza, de las cuales un 40% viven en países en guerra o en situación de fragilidad (PNUD, 2024).

Según el Índice Global de la Paz 2025, el mundo no es solo menos pacífico, sino también menos capaz de construir la paz. Actualmente hay 59 conflictos activos, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial; y el hambre es, a la vez, tanto causa como consecuencia de esos conflictos.

Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas, asegura que este acuerdo es necesario para llegar a cuantas más personas mejor: "Estamos trabajando por la paz, y en ese declarar la guerra al hambre hemos llegado a un acuerdo precioso con Mediaset España que es para nosotros importantísimo porque va a amplificar nuestra voz a millones de personas".

Con el objetivo de combatir esta situación de injusticia y desigualdad, Mediaset España, a través de su iniciativa de comunicación social empresarial Valor Mediaset España, y Manos Unidas han puesto en marcha la acción ‘Juntos en la lucha contra el hambre’, en el marco de la campaña anual que la ONG acaba de presentar bajo el lema ‘Declara la guerra al hambre’, para combatir esta forma de violencia invisible y silenciosa que mata sin necesidad de armas y arrasa con la vida y el futuro de millones de seres humanos.