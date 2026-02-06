La lámpara de IKEA que hace cada modelo único y consigue una luz cálida y agradable por 69 €

telecinco.es 06 FEB 2026 - 14:11h.

Hecha con bambú trenzado, esta lámpara de techo está creada a mano y consigue una atmósfera perfecta para el relax en cualquier espacio del hogar.

Si estás buscando cambiar el ambiente de tu salón para conseguir algo más tranquilo y relajado, lo primero es la iluminación. Con la Lámpara de techo Misterhult tendrás ese cambio gracias a una lámpara hecha a mano, con bambú trenzado, que deja pasar una luz suave y de lo más agradable, perfecta para el relax. ¿Y sabes lo mejor? Que IKEA la acaba de rebajar de 99 € a 69 €.

Es la lámpara que estabas buscando para cambiar de aires en tu salita, tu salón, tu comedor o realmente cualquier espacio. Fácil de instalar y versátil, encaja en todas partes.

¿Por qué recomendamos esta lámpara?

Genera una luz suave con la que crea un ambiente muy cálido y acogedor en cualquier espacio.

Su trenzado artesanal hace que no haya dos iguales.

Tiene 45 cm de diámetro, así que consigue una buena amplitud de luz para espacios grandes.

Es de las pocas lámparas eco-friendly, ya que aprovecha partes del bambú que normalmente se descartan.

Lámpara de techo Misterhult

Lo más especial de la Lámpara de techo Misterhult, aparte de su diseño, es la atmósfera que crea. Su trenzado de bambú genera un juego de luces y sombras que transfiere la luz de forma más suave, ganando visibilidad sin que sea molesta. De hecho, la pantalla de 45 cm que tiene distribuye muy bien la iluminación, consiguiendo un efecto envolvente de lo más agradable. Además, como está trenzada a mano, no habrá otra lámpara igual a la tuya, y tiene un cable de 160 cm para que puedas colocarla fácilmente donde más te convenga. La coloques donde la coloques, generará una luz suave y perfecta para relajarte leyendo, comiendo o viendo la tele.

De hecho, es una lámpara de techo muy buena para salones, dormitorios y comedores, sin importar su tamaño. Va genial en cualquiera de estos espacios.

¿Y qué dicen las reseñas?

Lo que má destacan las reseñas de esta lámpara es la calidez que transmite, y también su fácil montaje. Lo cierto es que los usuarios están encantados con ella por el ambiente que crea, como puedes leer en las reseñas que hemos recopilado:

"Me encanta. Cambia la estancia, no da demasiada luz por el material que está hecha y hace que sea muy cálida."

"Muy bonita, fácil de montar y transmite mucha calidez. Un acierto."

"La lámpara es súper fácil de montar y queda una estancia muy cálida y bonita. Nosotros la pusimos en el dormitorio."

