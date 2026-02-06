telecinco.es 06 FEB 2026 - 13:19h.

La reserva de hoteles apuesta por la sencillez, la personificación y la confianza

Amimir.com se adapta a las nuevas demandas del viajero, facilitando el ahorro de tiempo y el acceso a experiencias concretas

La manera de reservar alojamiento cada vez se acerca más a un perfil de viajero que prioriza la sencillez, la confianza y el ahorro de tiempo. Frente a procesos largos y poco claros, los usuarios optan por plataformas que les permitan encontrar el alojamiento que buscan de forma rápida y sin complicaciones.

Los buscadores de hoteles se han convertido así en una herramienta clave dentro del sector turístico digital, ofreciendo una experiencia más directa y adaptada a las necesidades reales del consumidor.

Entre las principales tendencias destacan la personalización de la experiencia de usuario y la transparencia durante el proceso de reserva. Los viajeros valoran cada vez más poder filtrar resultados según sus intereses, conocer el precio final desde el inicio y contar con información clara sobre el alojamiento.

A esto se suma el auge de las experiencias concretas, especialmente en fechas señaladas. Las búsquedas de alojamientos pensados para viajar en familia crecen año tras año, con un interés destacado por opciones como los hoteles con toboganes, que permiten disfrutar del viaje sin necesidad de planificar actividades adicionales.

Una forma más sencilla de reservar

En este contexto se posiciona Amimir.com, un buscador de hoteles impulsado por el mismo equipo que Buscounchollo.com y Esquiades.com, dos portales con más de 20 años de experiencia en la venta de viajes online. Esta trayectoria se traduce en un profundo conocimiento del sector y en una propuesta alineada con las nuevas demandas del viajero.

La plataforma ofrece acceso a más de un millón de hoteles y apartamentos en todo el mundo a través de un buscador intuitivo que permite seleccionar destino y fechas y consultar en segundos las opciones disponibles, con una oferta amplia y precios competitivos.

Además, y, por si fuera poco, otro de los valores diferenciales de Amimir.com es su atención al cliente, gestionada por personas. ¡Nada de robots! Este acompañamiento a lo largo de todo el proceso de reserva refuerza la confianza del usuario y facilita una experiencia más cercana y segura.

Bajo el lema “Simplifica tu reserva, aprovecha tu tiempo”, Amimir.com apuesta por un modelo de búsqueda sin complicaciones, pensado para quienes quieren centrarse en disfrutar del viaje desde el primer momento.

Los españoles realizan sus reservas online de hoteles con una media de 68 días de antelación

Los españoles hemos aumentado nuestro gasto en alojamiento online. De acuerdo con sus datos, los viajeros españoles han destinado una media de 590 euros a sus reservas hoteleras online, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior. Este crecimiento está en línea con el aumento de las reservas anticipadas, que se han consolidado como una práctica habitual.

Según Amimir.com, los viajeros españoles están realizando sus reservas con una media de 68 días de antelación. Este comportamiento es una tendencia creciente que refleja un cambio en la manera en la que los usuarios organizan sus vacaciones. Como nos explica Nacho Vallina, CMO de Amimir.com, este cambio se debe a que los viajeros están cada vez más interesados en aprovechar las mejores ofertas disponibles. La planificación anticipada de las vacaciones permite que los usuarios no solo consigan precios más bajos, sino que también puedan seleccionar entre una mayor gama de hoteles, lo que optimiza su experiencia.

En este contexto, los usuarios están demostrando una mayor previsión en cuanto a la elección del destino y el tipo de alojamiento, lo que se refleja en un patrón de búsqueda de ofertas más exhaustivo y selectivo. Esta tendencia también evidencia un interés en viajes más planificados y estructurados, donde la antelación juega un papel clave.