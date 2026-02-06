La esposa del príncipe heredero Haakon de Noruega ha emitido un comunicado conjunto con la Casa Real explicando los detalles de su amistad con el magnate

La difícil situación de la princesa Mette-Marit: el juicio de su hijo Marius, su enfermedad y su amistad con Jeffrey Epstein

La princesa Mette-Marit de Noruega se encuentra en una "situación muy difícil" tras salir a la luz su relación de amistad con Jeffrey Epstein. Así lo ha asegurado en un nuevo comunicado publicado por la Casa Real noruega este viernes, 6 de febrero, en el que la esposa del príncipe heredero Haakon ha pedido perdón.

La misiva, que ha sido escrita de forma conjunta con el Palacio, comienza: "Entendemos las fuertes reacciones que tiene la gente ante lo que ha surgido en los últimos días".

Asimismo, han manifestado que "la princesa heredera rechaza rotundamente los abusos y actos criminales de Epstein" y que "lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo qué clase de persona era".

"La princesa heredera quiere contar lo sucedido y explicarse con más detalles. No puede hacerlo ahora. La princesa heredera se encuentra en una situación muy difícil. Espera que se comprenda que necesita tiempo para recomponerse".

Por su parte, la nuera del rey Harald ha declarado: "Quisiera expresar mi más profundo pesar por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante disculparme con todos ustedes por haberlos decepcionado. Algunos mensajes entre Epstein y yo no representan la persona que quiero ser. También me disculpo por la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y a la reina".

En este sentido, la princesa ha indicado que "nunca habría tenido nada que ver con Epstein si hubiera sabido la gravedad de sus actos criminales". "Debería haber investigado su pasado con más detenimiento, y lamento no haberlo hecho", ha añadido.

Finalmente, ha explicado que, "gracias a mi dilatada trayectoria en temas de salud internacional", ha presenciado "de primera mano el profundo daño que el abuso sexual inflige a niños, niñas y mujeres". Y ha sentenciado: "Todos tenemos la responsabilidad compartida de combatir el abuso sexual y apoyar a las víctimas, y quiero expresar mi más sentido pésame y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein".

Cabe recordar que el nombre de Mette-Marit aparece más de 1.000 veces en correos electrónicos y registros entre 2011 y 2014, entre los que la princesa le escribió mensajes como "me estimulas el cerebro" y le pregunta "¿qué tienes que hacer además de verme?".

Por aquel entonces, ya llevaba más de una década formando parte del núcleo duro del Palacio Real de Oslo, de acuerdo a los millones de documentos que ha ido publicando el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Epstein.

Se sabe que intercambiaron numerosos mensajes y que, en 2013, la princesa se hospedó durante varios días en la mansión del magnate en Palm Beach, Florida.