Lidia González 06 FEB 2026 - 11:37h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se realiza una innovadora técnica en la que ha visto la cara de su hija al detalle con una imagen 8k con hiperrealismo

Mayeli Díaz, entre lágrimas, pide perdón por ir a ‘La isla de las tentaciones’ embarazada

Mayeli Díaz ha vivido uno de los momentos más bonitos de su embarazo junto a Álvaro Rubio y ha querido compartirlo con todos sus seguidores. Después de anunciar el sexo y el nombre de su bebé, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra cara de su hija en común. La creadora de contenido ha acudido a una clínica para comprobar cómo es su pequeña ahora que queda menos para poder tenerla entre sus brazos. En exclusiva para su canal de mtmad, la influencer enseña su rostro, al detalle, por primera vez. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!

Con muchos nervios y expectativas por lo que iba a suceder, la creadora de contenido le preparó una bonita sorpresa a la familia de Álvaro, para que pudieran descubrir el aspecto de su hija juntos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha realizado una innovadora técnica en la que, a raíz de su ecografía 5D, le han creado una imagen a 8k con hiperrealismo.

“Se va a parecer más a mí”, asegura la influencer. La creadora de contenido, después de sincerarse sobre su ingreso hospitalario, comparte sus primeras reacciones al ver a su pequeña en una ecografía 5D: “Qué guapa”. Además, asegura que tiene muy claro un aspecto de su físico que va a heredar su hija: “Va a tener mi nariz de antes de operarme”.

Mayeli Díaz resuelve las dudas sobre su embarazo

Mayeli Díaz está cada vez más cerca de dar a luz y, por ello, ha querido resolver todas las dudas de sus seguidores sobre su embarazo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado callada durante mucho tiempo y todavía tiene muchas cosas que contar: desde su recuperación física hasta desvelar si Álvaro Rubio va a estar presente en el parto, la influencer lo cuenta todo.

Mayeli Díaz no podía esperar a compartir uno de los momentos más bonitos de su vida, y de su embarazo, junto a Álvaro Rubio. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha acudido a una impactante ecografía con hiperrealismo en la que ha podido ver la cara de su hija Alma con todo lujo de detalles. Además de enseñar su cara, la creadora de contenido se sincera sobre el problema de salud que sufre en el embarazo. ¡Dale al play y no te pierdas nada!