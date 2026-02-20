Todo el mundo quiere esta mesa plegable de IKEA, y no solo por el descuentazo que tiene

telecinco.es 20 FEB 2026 - 13:32h.

El diseño inteligente de la Mesa Plegable Norberg la hace ideal para cualquier espacio, por pequeño que sea: es bonita, resistente y barata.

Los mejores colchones del 2026: Pikolin, Cecotec, Emma ¿cuál comprar?

Compartir







Tienes un espacio muerto en el salón, en el dormitorio o en la cocina, y te gustaría aprovecharlo mejor sin perder amplitud. Llevas tiempo dándole vueltas a la idea de qué mueble te conviene para ese sitio, y aquí tienes la respuesta: la Mesa plegable Norberg de IKEA, con diseño a doble altura, de 74 x 60 centímetros y con materiales tan resistentes como elegantes. Es muy práctica y, además, está rebajada de casi 50 € a 35 €.

Una mesa plegable muy compacta que te da el extra de espacio que necesitas en cualquier parte. Da igual si tu casa es pequeña y mides hasta el último milímetro, porque va a encajar perfectamente.

¿Por qué recomendamos esta mesa?

Se fija a la pared y se pliega cuando no se está usando, así que nunca te quita más espacio de la cuenta.

Su superficie de laminado de melamina es muy resistente a los golpes y se limpia con solo usar un paño húmedo.

La estructura inferior de acero es muy resistente y va a aguantar muchísimos años.

La puedes instalar a dos alturas sin problemas.

Comprar en IKEA por ( 49,99 € ) 35 €

Mesa plegable Norberg

El diseño de la Mesa plegable Norberg es su gran baza. Cuando se despliega, tiene 74 cm de ancho por 60 cm de fondo, que es espacio de sobra para poder trabajar cómodamente o incluso comer con alguien. ¿Lo mejor? Que, al acabar, solo tienes que hacer un simple movimiento y queda pegada a la pared, ocupando muchísimo menos de espacio. Además, su tablero tiene un acabado que no solo luce bien a nivel estético, sino que es muy simple de cuidar, ya que solo necesita que le pases un paño húmedo de vez en cuando, y no te preocupes por su estructura inferior, porque es especialmente sólida. Por otra parte, su versatilidad también es todo un acierto, ya que la puedes poner a diferentes alturas para poder usarla como barra de bar o como mesa de escritorio para tu trabajo o lo que necesites. No solo es práctica, sino que encima también es versátil y resistente.

Si tienes poco espacio en casa, o simplemente quieres redistribuir una habitación o cocina y exprimir mejor sus centímetros, ni te lo pienses. Esta mesa plegable es ideal.

Comprar en IKEA por ( 49,99 € ) 35 €

¿Tiene buenas reseñas esta mesa?

La verdad es que sí. De hecho, todos los usuarios coinciden en que esta mesa plegable tiene un diseño muy inteligente y es sorprendentemente robusta y estable. Aquí puedes leer algunas reseñas reales de usuarios:

"Es una solución bastante curiosa para habitaciones con poco espacio,es buena idea que se pueda recoger o desplegar según la necesidad."

"Resistente y muy útil cuando necesitas espacio."

"Estoy muy satisfecho con ella. El diseño está bien pensado y es fácil de montar si tienes algo de habilidad. También me impresiona lo estable que es."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.