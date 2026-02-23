telecinco.es 23 FEB 2026 - 12:52h.

La Bolero DressCode 12980 tiene categoría A y combina vapor y luz UV para limpiar y desinfectar hasta la ropa delicada. ¡Aprovecha que está rebajada!

Por más que lo has intentado alargar, es hora de dar el paso. Tienes que comprar una lavadora nueva y te has zambullido de lleno en un mar de modelos y funciones que no sabes para qué sirven. Si quieres ir al grano, echa un vistazo a la Lavadora Cecotec Bolero DressCode 12980. Este modelo viene acompañado de un motor con garantía de 10 años que no solo hace menos ruido, sino que además es mucho más eficiente. Además, tiene programas de vapor y luz UV, 14 opciones distintas, capacidad de 12 kg y un descuento de 70 €.

¿Suena bien? Pues sonará mejor cuando veas que es la lavadora ideal para familias numerosas tanto por capacidad como por funciones, y sobre todo por eficiencia. Te va a enamorar.

¿Por qué recomendamos esta lavadora?

El motor funciona sin correa, lo que hace que sufra menos averías y haga mucho menos ruido.

Cabe de todo, ya que tien 12 kg de capacidad. Perfecto si tienes edredones grandes.

El combo de vapor y luz UV en sus programas no solo limpia, también elimina gérmenes y desinfecta.

Tiene categoría A de eficiencia energética y 14 programas disponibles. Consume poco y es versátil.

Lavadora Cecotec Bolero DressCode 12980

Lo más llamativo de la Lavadora Cecotec Bolero DressCode 12980 es su motor Direct Drive. ¿Qué le pasa? Que va unido al tambor, sin correa, ni poleas, ni escobillas. Es decir, sin más elementos que aumenten el riesgo de averías, ganando además en eficiencia y en silencio al trabajar. De hecho, solo el motor cuenta con una garantía de 10 años que da muchísima confianza en este modelo. Luego están los programas vapor Spa Care y SteamMax, que usan vapor para esterilizar la ropa y eliminar olores, o incluso la luz ultravioleta, que desinfecta en cada ciclo. Suma a eso sus 14 programas y sus 12 kg de carga y tienes una lavadora que no solo es muy capaz, sino también versátil. Programas rápidos, programas largos, tejidos delicados... da igual, puede con todo y además es muy fácil de usar.

Es una lavadora especialmente pensada para familias grandes, dada su capacidad y su bajo consumo. Si quieres poder lavar más por menos, es la opción por la que decidirte. Así de sencillo.

¿Tiene buenas reseñas esta lavadora?

Tiene muy buenas reseñas, sobre todo por las calidades de sus acabados, sus programas y su enorme capacidad de 12 kg. A continuación puedes leer algunas valoraciones reales de usuarios que hemos recopilado:

"Si te gusta que quepa “todo y más”, esta lavadora lo hace realidad, antes tenía que irme a un centro de lavado para el nórdico de la cama de matrimonio, ahora me cabe todo con facilidad."

"Mi esposa está muy contenta... se lava muy bien... muchos programas incluyen la función de vapor y UV..."

"Excelente lavadora. No esperaba que fuera tan buena. La ropa sale muy limpia, lavados cortos y eficientes, embalaje perfecto hasta el más mínimo detalle."

