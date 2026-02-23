Ingrid Betancor, nueva concursante de ‘Supervivientes 2026’: ''Mi mayor reto va a ser conmigo misma''

Supervivientes 23 FEB 2026 - 13:44h.

La periodista y creadora de contenido quiere darlo todo hasta el final en Honduras

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Compartir







La periodista Ingrid Betancor se convierte en una de las concursantes confirmadas de ‘Supervivientes 2026’. Se adentra de lleno en la aventura que supondrá un gran cambio en su vida y lo hace con muchísimas ganas de vivir la experiencia del reality más duro de la televisión.

Así de ilusionada ha confirmado Ingrid su participación en el concurso: ''Hola, soy Ingrid Betancourt, periodista y creadora de contenido y soy nueva concursante de ‘Supervivientes 2026’'.

''Creo que es un momento en el que asumir un reto personal es necesario, así que afronto esta nueva aventura y experiencia con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Soy una persona muy competitiva a la que le encanta sacar el máximo de cada experiencia y a la que le encanta también ponerse a prueba'', cuenta emocionada.

La creadora de contenido revela cuál va a ser su mayor desafío dentro del reality: ''Mi mayor reto o desafío va a ser conmigo misma porque soy una persona a la que le gusta tener todo controlado y si hay algo claro en supervivientes es que no puedes controlar absolutamente nada. Así que espero que me acompañéis a vivir esta impresionante aventura, que disfrutemos muchísimo, muchísimo juntos y nos vemos en Honduras''.

¿Quién es Ingrid Betancor?

Ingrid Betancor es una periodista canaria y creadora de contenido. Es muy conocida en el ámbito deportivo y está muy ligada a él debido a su trabajo periodístico en el Athletic de Bilbao. Además, está casada con el exfutbolista Ibai Gómez con quien tiene tres hijos.