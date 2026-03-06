La freidora Cosori XXL perfecta para grandes raciones está rebajada en FNAC

telecinco.es 06 MAR 2026 - 13:31h.

Las ofertas FNAC no terminan aún, así que no pierdas la oportunidad de comprar este pequeño electrodoméstico con un descuento del 38%.

Las mejores freidoras de aire relación calidad-precio del 2025

Freír tradicionalmente implica grasa, humo y limpieza pesada, así que si todavía no lo has hecho, gracias a las ofertas FNAC que terminan el 5 de marzo puedes dar el salto a las freidoras de aire. Concretamente, la Cosori Premium II Chef Edition tiene una rebaja del 38% y con ella podrás cocinar sano disfrutando de tus sabores favoritos.

¿Cuáles son sus características principales?

Gran capacidad 6,2L

12 programas automáticos

Alta potencia 1700W

Fácil limpieza

Diseño moderno

Los detalles de la freidora de aire Cosori Premium II Chef Edition

La Cosori Premium II Chef Edition es una freidora sin aceite de 6,2L diseñada para aquellas personas que quieren disfrutar de platos crujientes reduciendo el uso de grasas. Con 1700W de potencia y tecnología de circulación de aire caliente, cocina de manera uniforme logrando texturas doradas por fuera y jugosas por dentro. Es ideal para familias o para preparar raciones generosas en una sola tanda, incluye 12 funciones automáticas, permitiendo freír, hornear, asar, tostar o deshidratar con solo pulsar un botón, y su pantalla LED intuitiva facilita el ajuste preciso de tiempo y temperatura.

La cesta es desmontable y antiadherente, su limpieza el mantenimiento son fáciles, y su diseño elegante en negro encaja en cualquier cocina. Como ves, todo son ventajas, así que no está de más que le eches un vistazo si buscas hacerte con una freidora de aire. Recuerda que las ofertas FNAC terminan el 5 de marzo.

¿Para quién es ideal?

En cualquiera de estos casos, nos parece que la freidora de aire Cosori Premium II Chef Edition es una buena elección.

Familias

Personas que quieren comer más sano

Amantes de lo crujiente

Cocinas modernas

Poco presupuesto

Quienes quieren comprar su primera freidora de aire

