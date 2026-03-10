Esta tablet tiene pantalla 2,5K, aguanta más de 24 horas de uso, va como la seda y está rebajada casi 600 €

telecinco.es 10 MAR 2026 - 13:52h.

AliExpress hunde la tablet Poco Pad M1 con un descuentazo del 73% por el Día del Padre. La mejor opción en calidad/precio que verás en el mercado.

Eres una de esas personas que se lleva el trabajo a todas partes, o que aprovecha cada ratito para seguir viendo un poco más de su serie favorita. Si quieres hacerlo bien, sabes que el teléfono se queda corto y que la tablet es la mejor opción. Así que, ya que estás buscando una, ¿por qué no una de las mejores? La Tablet Poco Pad M1 es lo que necesitas: un modelo de 12,1 pulgadas a 2,5K, procesador de 8 núcleos, batería de 12.000 mAh y con un descuentazo que deja su precio de 800 € en 218 €.

Una promo que forma parte de las Ofertas del Día del Padre de AliExpress y con la que vas a poder conseguir una tablet perfecta para jugar, trabajar, estudiar o entretenerte viendo cualquier contenido estés donde estés. Con ella, no necesitarás portátil.

¿Por qué recomendamos esta tablet?

La pantalla de 12,1" a resolución 2,5K no solo se ve muy nítida, también es muy fluida.

La batería es de 120.000 mAh con carga rápida de 33 W. Dura todo el día y puede cargar otros dispositivos.

Tiene Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4, se conecta a todo y a la máxima velocidad.

El procesador tiene potencia de sobra para multitarea, streaming, juegos y hasta edición de vídeo.

La parte clave de la Tablet Poco Pad M1 es lo primero que ves: su pantalla. Es perfecta para jugar, para ver series, películas o incluso hacer trabajos de diseño, gracias a su resolución 2,5K, sus 120 Hz y sus 12,1 pulgadas. Tiene nits suficientes para verse bajo el sol sin problemas, para mostrar a máxima calidad todo lo que su procesador Snapdragon 7s Gen 4 mueve con tanta soltura. Su rendimiento es impecable, lo que sorprende aún más al ver su autonomía, capaz de aguantar más de 24 horas de uso normal sin problemas. Además, tiene las tecnologías Bluetooth y WiFi más avanzadas, por lo que se puede conectar a cualquier red y dispositivo en cualquier lugar, y sin miedo a golpes gracias a su certificación IPv6. Es un auténtico todoterreno de las tablets que sorprende por resistencia, autonomía y potencia.

Todo eso es lo que la hace tan recomendable si vives conectado y necesitas llevarte esa conexión a cualquier parte. Si no quieres echar en falta tu portátil al trabajar, estudiar, jugar o ver series fuera de casa, es la opción perfecta.

¿Tiene buenas reseñas esta tablet POCO?

Su fácil configuración, su robustez, la calidad de imagen y sonido, su rendimiento... Todo esto es lo que destaca de este modelo, y es precisamente por lo que hay tan buenas reseñas de la tablet Poco Pad M1. Echa un vistazo a las que hemos recopilado:

"En lo poco que la he usado, porque básicamente la quiero para viajar, me ha parecido una tablet muy buena. Tengo un teléfono de la misma marca desde hace más de 5 años que sigue funcionando perfectamente, y espero que esta tablet también me dure mucho."

"El dispositivo fue fácil de configurar y funciona perfectamente. La imagen es nítida y el procesador es rápido. Estoy muy satisfecho."

"Excelente imagen, muy rápido y una batería de larga duración. La calidad del sonido es impecable. Vino con un cargador."

