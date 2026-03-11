Lidia González 11 MAR 2026 - 12:40h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa el mal recuerdo que tiene de lo que vivió con Jesé Rodríguez

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez comunican una feliz noticia

Amor Romeira se sienta como colaboradora en el programa de ‘En todas las salsas’ no solo para sacar a la luz todas las noticias de los rostros más conocidos del panorama, sino también para desvelar los aspectos más desconocidos de su vida. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se sincera sobre su romance con Jesé Rodríguez. Bajo la atenta mirada de sus compañeros, la influencer desvela cómo lo vivió. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Se equivocó conmigo”, comienza explicando la creadora de contenido. Amor, que confirmaba haberse besado con John Guts, asegura que estuvo con el futbolista durante su estancia en el Real Madrid, mucho antes de que Aurah Ruiz llegara a su vida. “Me trató fatal”, confiesa la influencer al relatar cómo fue su relación con él. Además, echa la vista atrás y recuerda la gran polémica que vivió con la que se hizo viral: “Me mandó un mensaje horroroso”.

Amor Romeira habla del complicado inicio de su relación con Aurah Ruiz

Amor Romeira ha contado todos los detalles sobre el romance que mantuvo con Jesé Rodríguez, algo que también marcó el complicado inicio de su relación con Aurah Ruiz. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ desvela lo que sucedió: “Se pensaba que mi historia con él había sido estando con ella”; sin embargo, la creadora de contenido ha querido aclararlo todo: “No estabas ni pintada en el mapa”. ¡Descubre todo lo que ha contado, en Mediaset Infinity!