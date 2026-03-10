Xiaomi Redmi Note 15 Pro: el móvil "calidad-precio" que lo hace todo bien sin costar una fortuna

telecinco.es 10 MAR 2026 - 16:11h.

¿No sabes si merece la pena lo nuevo de Xiaomi? En esta review del Xiaomi Redmi Note 15 Pro aclaro todas tus dudas.

Llevo ya unas semanas usando el Xiaomi Redmi Note 15 Pro y lo tengo más que claro: Xiaomi lo ha vuelto a hacer. Puede que no sea el más potente del mercado, ni el que tiene la mejor cámara, ni el diseño más rompedor. Pero sí que consigue algo que muy pocos logran: lo hace todo bien sin que tengas que rascarte el bolsillo.

Este modelo va directo a esa gama media-alta donde la competencia más aprieta, pero ofrece un equilibrio entre rendimiento, cámara y autonomía que no vas a encontrar en otros. Si buscas un móvil que te acompañe en el día a día sin darte problemas y sin dejarte tirado a media tarde, sigue leyendo, porque tiene todas las papeletas de ser tu próximo compañero.

Un diseño moderno con una pantalla ideal

Lo primero que notas al coger el Redmi Note 15 Pro es que no parece un móvil de su precio. Los materiales transmiten solidez, el acabado está cuidado y la sensación en mano es la de un terminal bastante más premium. No es revolucionario, pero sí es moderno y está bien ejecutado. Tanto, que no desentonaría en gamas superiores.

La pantalla de 6,83 pulgadas es muy generosa en tamaño y, sobre todo, fluida con sus 120 Hz. Ver vídeos, navegar por redes sociales o incluso jugar se convierte en una experiencia muy cómoda y agradable. Incluso en exteriores con luz directa he podido usarlo sin demasiados problemas, algo que no siempre se puede decir de móviles de este segmento. Es de esas pantallas que, simplemente, funcionan bien y punto, sin florituras pero sin decepciones.

Un rendimiento que no te esperas

Aquí es donde el Redmi Note 15 Pro demuestra que no hace falta pagar precios de locos para tener algo bueno. Tiene la fluidez perfecta para el día a día, para abrir apps, pasar de WhatsApp a TikTok o al navegador o incluso para abrir sobres de Pokémon Pocket. No esperes jugar a los juegos más exigentes a máxima calidad, pero sí disfrutar de ellos con una configuración más modesta.

Su sistema, basado en HyperOS, está optimizado y se nota. Es muy ágil y, aunque hay alguna app preinstalada que sobra un poco, es fácil de gestional. Además, los 12 GB de RAM ampliables a 24 GB hacen que "vuele".

¿Su cámara? La joya de la corona

Si hay algo que destaca en el Redmi Note 15 Pro es su cámara principal de 200 MP. Las fotos con buena luz salen nítidas, bien equilibradas y con colores naturales, como debe ser. No llega al nivel de una cámara profesional, pero sí tiene calidad de sobra para inmortalizar esa comida familiar, sacar bien a tu perro cuando posa inesperadamente bien o para subir historias a Instagram.

Cabe destacar el modo noche, que ha mejorado bastante respecto a modelos anteriores. No hace milagros, pero sí que consigue rescattar escenas que en otros teléfonos quedan muy oscuras. Y la cámara frontal va genial para selfies y videollamadas.

Pensado para aguantar todo el día

Uno de los puntos fuertes del Redmi Note 15 Pro es que no te va a dejar tirado a media tarde si lo has estado usando. Si le das un uso normal o algo más alto de la cuenta, llega al final del día con margen de sobra para que no vayas corriendo a por el cargador. Y eso contando el uso de redes sociales, WhatsApp e incluso ver algún que otro vídeo (y meme, hay que reconocerlo).

La batería de 6580 mAh se nota, pero también la carga rápida de 45 W. Si no te da tiempo a cargarlo completamente antes de irte de casa, le da una buena inyección de batería en pocos minutos.

Desde luego, el Redmi Note 15 Pro es de esos pocos móviles pensados para aguantar de verdad el día a día. Aunque lo uses desde que te levantas hasta que te acuestas, está ahí dándolo todo.

Y no se olvida de los extras

El Redmi Note 15 Pro no se queda atrás a nivel de conectividad. Este modelo tiene conexión 5G, NFC para poder hacer pagos con el móvil y un sensor de huellas que hace lo que tiene que hacer: funcionar rápido y sin problemas.

También cuenta con desbloqueo facial, aunque servidor prefiere la huella dactilar para asuntos de seguridad. Y, a nivel de sonido, funciona bastante bien sin llegar a ser nada del otro mundo. Lo suficiente para ver vídeos o series, o escuchar música, sin auriculares.

¿Para quién es el Xiaomi Redmi Note 15 Pro?

Si buscas un móvil que tenga un buen equilibrio a nivel de prestaciones, pero sobre todo, que no te dé problemas cuando tienes que darle un uso intensivo, es para ti. La cámara es muy buena, las prestaciones están a la altura y hasta la memoria es alta. ¿Vienes de un modelo antiguo y quieres renovar sin que te cueste un riñón? No lo dudes, porque es una compra que te va a durar varios años, y la más inteligente que puedes hacer ahora mismo.

Preguntas y respuestas frecuentes (FAQ)

Antes de comprar el Xiaomi Redmi Note 15 Pro, puede que todavía te queden algunas dudas. Aquí respondo a las más habituales:

¿Es un móvil potente para el día a día?

Sí, y de sobra. Ofrece un rendimiento perfecto para moverse por redes sociales, usar aplicaciones hacer o ver streaming o incluso usarlo en multitarea sin que haya bloqueos ni ralentizaciones.

¿Qué tal es la cámara del Redmi Note 15 Pro?

La cámara principal es realmente buena. Si quieres hacer fotos a diario para Instagram o cualquier otra red social, tiene calidad de sobra.

¿La batería dura todo el día?

El teléfono aguanta el día completo con la autonomía que tiene, incluso si le das un uso algo más intensivo. No vas a tener problemas.

¿Merece la pena frente a otros móviles de su precio?

Ahora mismo, rotundamente sí. Es uno de los teléfonos más equilibrados tanto por prestaciones como por su precio. Muy por encima de la mayoría de su segmento.

