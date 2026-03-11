La depiladora IPL que elimina el 92% del vello en 3 sesiones: Philips Lumea 8000

telecinco.es 11 MAR 2026 - 14:04h.

La depiladora IPL más avanzada de Philips detecta tu tono de piel, se adapta a cada zona del cuerpo y presume de resultados demostrados.

Las mejores depiladoras de luz pulsada del 2025: cuál comprar, comparativas y precios

Compartir







Olvídate del dolor de la cera y de dejarte el dinero en sesiones estéticas. Si quieres eliminar el vello corporal, puedes hacerlo desde casa de forma rápida y cómoda con soluciones como la Depiladora IPL Philips Lumea 8000. Esta depiladora de Philips usa luz pulsada que se adapta a tu tipo de piel, guiándote mediante una app gratuita para que sepas cómo proceder en todo momento, y además da resultados en solo tres sesiones. ¿Y sabes lo mejor? Que está rebajada con un descuento de 260 €.

Una solución pensada para todo tipo de pieles y usuarios, que además puedes usar en piernas, axilas, zona del bikini y más partes del cuerpo gracias a su versatilidad. Te va a enamorar.

¿Por qué recomendamos esta depiladora?

Acaba con casi todo el vello en tan solo 3 sesiones, debilitándolo muchísimo.

Detecta automáticamente el tono de piel para ajustar la luz y conseguir el mejor resultado.

Trae 4 accesorios para cuerpo, cara, zona del bikini y axilas.

Incluye una app gratuita que te guía paso a paso para que cada sesión sea lo más fructífera posible.

Comprar en Amazon por ( 579,99 € ) 319,99 €

Depiladora IPL Philips Lumea 8000

No solo es la comodidad, es lo inteligente que es. La Depiladora IPL Philips Lumea 8000 va a hacer que te olvides de la depilación por dos razones: su fácil uso y su tecnología, ya que combina un sensor SmartSkin con la solución SenseIQ paara medir tu piel y escanear su tono exacto antes de cada uso. ¿Para qué? Para regular la luz de forma que no dañe la piel, pero sí ataque directamente al vello. Además, para que no te pierdas usándola, la app gratuita de Philips te acompaña en cada sesión adaptándose a cada zona y rutina. De hecho, solo necesita 3 sesiones para conseguir una reducción del vello de hasta el 92%, con sesiones una vez cada dos semanas. Es rápida, es eficaz, no daña la piel y además es fácil de usar.

Gracias a esto, este modelo es válido para cualquier persona, tenga el tipo de piel que tenga, más o menos sensible, y el pelo que tenga. No da problemas para nadie.

Comprar en Amazon por ( 579,99 € ) 319,99 €

¿Tiene buenas reseñas esta depiladora IPL?

Casi 3.200 valoraciones y una nota media de 4,3 sobre 5 en Amazon avalan a esta depiladora. A quienes la tienen les encante que funciona de verdad y se notan los resultados pronto, tal y como puedes ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación:

"La maquina es bastante buena, llevo 3 semanas usándola y aunque todo el vello no ha desaparecido si crece mas finito."

"Funciona bien. Llevo 4 meses utilizando y tengo un 80 % menos de vello."

"Era escéptica con los posibles resultados pero he de decir que me ha sorprendido muy gratamente. Con unas 3 sesiones he notado muy buenos resultados, haciendo que el vello salga muy poco y con menos fuerza."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.