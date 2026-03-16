Esta recortadora de Philips funciona en la ducha, deja la barba perfecta en 5 minutos y ahora cuesta 49 €

telecinco.es 16 MAR 2026 - 13:36h.

La Philips OneBlade Pro afeita, recorta y perfila con acabados profesionales en menos tiempo y con una batería de hasta 90 minutos. Es perfecta.

Las 10 mejores afeitadoras eléctricas de 2025: suavidad, precisión y rapidez en cada afeitado

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No quieres ir más a la peluquería para cuidar tu barba y tu peinado, pero no cuentas con las herramientas adecuadas para hacerlo bien en casa. ¿Y si compraras una que sirviera para todo? La Recortadora Philips OneBlade Pro 360 es justo eso. Una recortadora eléctrica que afeita y perfila sin problemas, con un peine-guía de 14 posiciones, autonomía de 90 minutos y diseño pensado para usarla en la ducha. ¡Y para colmo rebajada a 49 € en PcComponentes!

Es una afeitadora eléctrica que sirve para todo. No irrita la piel, es fácil de usar y sirve tanto para la cabeza como para el rostro y el cuerpo gracias a su adaptabilidad. Te va a sorprender.

¿Por qué recomendamos esta recortadora?

La cuchilla de doble cara corta en cualquier dirección y se adapta perfectamente a formas y contornos.

Puedes ajustar la longitud de 0,4 a 10 mm con 14 posiciones diferentes.

Se puede usar en seco y en mojado, directamente mientras te duchas.

La batería aguanta hasta 90 minutos de uso con una sola carga, con indicadores LED para no llevarte sorpresas.

Comprar en PcComponentes por ( 64,99 € ) 49,90 €

Recortadora Philips OneBlade Pro 360

La cuchilla 360 de doble cara es el arma secreta de la Recortadora Philips OneBlade Pro 360. Gracias a esta, corta en más de una dirección y se adapta mucho mejor a todo el cuerpo, lo que facilita muchísimo tanto el afeitado como el recortado sin tener que pasar muchas veces por la misma zona. Además de eso, el peine-guía de 14 posiciones te permite ajustar el corte como quieras, lo que va genial cuando quieres cortarte el pelo sin tener que pasar por la peluquería. Y, como trae dos cuchillas independientes para cara y cuerpo, puedes pasar de un afeitado a otro sin tener que usar otro aparato. Por otra parte, la puedes usar bajo la ducha sin miedo y su batería aguanta hasta 90 minutos de uso ininterrumpidos. Es perfecta para mantener tu barba perfecta o para arrasar con el vello corporal.

De hecho, es muy recomendable para cualquier persona que quiera experimentar con looks, modificar su barba o prepararse para el verano eliminando el pelo de su cuerpo. Da igual cómo la uses, porque nunca decepciona.

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¿Qué opiniones hay de esta recortadora?

Las opiniones son muy positivas con esta recortadora, principalmente por lo bien que afeita sin irritar, y sin complicaciones. Aquí puedes leer varias reseñas compartidas por usuarios en internet:

"Lo mejor de este producto es que afeita sin irritar nada la piel. Nada de irritaciones, granitos, etc. Una maravilla."

"Le tenia puesto el ojo desde hace tiempo, me la compre cuando estaba en oferta y la verdad que me sorprendió para bien."

"Perfecta para la barba y el cuerpo. La puedes lavar bajo el grifo. La unica pega es el precio del repuesto de cuchillas."

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