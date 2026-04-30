Joaquín Prat analiza el cruce de denuncias entre Begoña Gómez y Vito Quiles: "España, 2026"

Miguel Salazar Madrid, 30 ABR 2026 - 17:05h.

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Vito Quiles ha anunciado acciones legales contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, después de que esta también haya denunciado al agitador ultra por "acoso" tras un altercado en una cafetería de Madrid.

Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo', ha reflexionado sobre el cruce de demandas haciendo hincapié en la viralización de las imágenes que Quiles ha subido a sus perfiles en redes. "España, 2026", comienza diciendo sobre el desencuentro que ha llegado hasta las altas esferas políticas.

Prat se pronuncia sobre las imágenes

"Probablemente, si estas mujeres no se hubiesen comportado así igual el video hubiese sido bastante menos viral de lo que ha sido", comparte el periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Prat también cree que tampoco hoy estaría en boca de todos las imágenes si Quiles no hubiera entrado en la cafetería en la que se encontraba Begoña Gómez y sus acompañantes, a las que se refiere de forma descalificativa como "Charos". "Probablemente, si Vito Quiles no hubiese irrumpido en el restaurante donde estaba la mujer del presidente del Gobierno tampoco se hubiese convertido en un vídeo viral", comparte Prat en el programa de Telecinco.