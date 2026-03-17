DroneArt Show en Madrid: Dónde y cuándo podrás ver el espectáculo que ya ha arrasado en Miami y Los Ángeles

telecinco.es 17 MAR 2026 - 12:08h.

Cómo conseguir las entradas para ver el espectáculo DroneArt Show en Madrid los días 26, 27 y 28 de marzo. ¡No te lo puedes perder!

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Si tienes ganas de ver algo diferente y estás buscando planes originales en Madrid para marzo, aquí tienes una buena idea para hacer en pareja, con familia o con amigos. DroneArt Show vuelve a Madrid los días 26, 27 y 28 de marzo con un evento nocturno en el que la mejor música clásica en vivo brilla más que nunca con la compañía de más de 1.000 drones que iluminará el cielo de Madrid a partir de las 21:00 horas.

Un show que ya ha dejado su brillante huella por Los Ángeles o Miami y que acumula más de 500.000 entradas vendidas en todo el mundo. Esta es su tercera vez en la capital, con un espectáculo de una hora de duración que combina música, arte y tecnología como nunca antes. Si te suena a buen plan, date prisa, porque las entradas para DroneArt Show en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid se están agotando en Fever, ¡y las tienes disponibles por un precio de tan solo 25,90 €!

Compra tus entradas para el DroneArt Show en Fever

El espectáculo que está cautivando al mundo

Combinar lo más antiguo con lo más nuevo y hacer que el resultado nosolo funcione, sino que impresione, parece casi imposible. Sin embargo, DroneArt Show lleva años logrando exactamente eso. ¿Y cómo? Colocando a un cuarteto de cuerda interpretando música clásica en directo mientras más de 1.000 drones iluminan el cielo nocturno al ritmo de cada nota. Un espectáculo al aire libre que arranca a las 21:00 horas y que, siempre que llega, se convierte en uno de los grandes protagonistas de la agenda cultural de Madrid.

En su tercera visita a la capital volverá a hacer que los 65 minutos que dura se pasen en un suspiro. Mientras escuchas piezas como 'El lago de los cisnes' de Tchaikovsky o 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi, los drones van dibujando en el aire constelaciones, animales y formas geométricas que aparecen y desaparecen como si fueran parte de la propia partitura. Es un espectáculo de drones en Madrid sobrecogedor.

Lo que ha convertido a DroneArt Show en un fenómeno global es, precisamente, su contraste entre lo clásico y lo futurista. Y el Hipódromo de La Zarzuela, con su cielo despejado y su amplitud, es el marco perfecto para que la experiencia no pierda ni un ápice de inmersión.

Quiero ver el DroneArt Show en Madrid

Lo que opinan quienes ya lo han vivido

Medio millón de espectadores no pueden equivocarse. Quienes ya han asistido a DroneArt Show en otras ciudades han dejado muy claro qué se siente al verlo en directo. Aquí puedes leer algunas opiniones:

"Fue todo lo que esperaba y más. El cuartero estuvo genial y el espectáculo de

drones fue asombroso".

"Una experiencia increíble. La fusión del aire y de la tecnología ha sido

espectacular. Muy recomendable".

"Es un espectáculo mágico de arte con drones, acompañado por un hermoso

cuartero que le dio vida".

"Me encantó. El cuartero fue increíble y los drones me dejaron impactado".

Sé el próximo en vivir este espectáculo de drones en Madrid

Dónde y cómo conseguir entradas para DroneArt Show en Madrid

El Hipódromo de La Zarzuela abrirá sus puertas dos horas antes del inicio del espectáculo, que arrancará a las 21:00 durante los tres días. Las entradas se pueden conseguir a través de Fever, aunque conviene no esperar demasiado: DroneArt Show es uno de los espectáculos más llamativos de Madrid y las entradas están volando completamente.

Si te animas a vivirlo, aquí tienes todas las entradas disponibles en Fever para DroneArt Show en Madrid y sus respectivos precios:

Entrada VIP - 58,90 €.

58,90 €. Entrada Terraza - 44,90 €.

44,90 €. Entrada Jardín - 40,90 € (con un 17% de descuento el jueves: 33,90 €).

40,90 € (con un 17% de descuento el jueves: 33,90 €). Entrada Tribunas Laterales - 32,90 € (con un 21% de descuento el jueves: 25,90 €).

32,90 € (con un 21% de descuento el jueves: 25,90 €). Complementos: acceso preferente sin colas (4 €) y pack de velas eléctricas premium que imitan la luz de las velas (15 €).

Compra aquí tus entradas para DroneArt Show en Fever

Todavía quedan entradas disponibles en Fever para el 26, el 27 y el 28 de marzo, pero el ritmo al que se están agotando deja claro que este es el plan del mes en Madrid. Ya sea en pareja, con amigos o en familia, pocas veces una noche de marzo tiene tan buena pinta como la que te propone el regreso de DroneArt Show a Madrid. ¡Hazte con las tuyas antes de que sea tarde!

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