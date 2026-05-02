Kiko Rivera quiere tener hijos con su novia Lola: todos los detalles, en 'Fiesta'
El DJ se plantea revertir la vasectomía que tiene hecha
Luitingo lanza un mensaje directo a Iván Reboso, colaborador de 'Fiesta', y este responde: "No te creo. Eres un falsa apariencia"
Una última hora ha tenido lugar en 'Fiesta' en pleno directo y ha obligado a Emma García a frenar el tema que estaban trataando para rápidamente saber qué había ocurrido.
Y es que fue hace muy poco cuando Kiko Rivera confirmó que se había realizado una vasectomía y que él no podía ser padre, junto a Lola, su nuevo amor.
La información que ha llegado hasta el programa 'Fiesta' asegura que Kiko Rivera "va a revertir esta vasctomía. Se llama vaso-vasectomía, que es revertir la vasectomía que se había realizado para poder ser padre junto a Lola y que crezca la familia".
Las reacciones se han sucedido en el plató, con un Pipi muy sonriente y confesando que "si quiere ser padre y ella madre, bienvenido sea. Tengo algún amigo que ha hecho esto. Les ha ido bien y, luego, han vuelto".