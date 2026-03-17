telecinco.es 17 MAR 2026 - 11:57h.

La vacunación es clave, junto con una alimentación equilibrada, la actividad física y el control del estrés, para entrenar nuestro sistema inmunitario y favorecer un envejecimiento saludable.

Adoptar medidas preventivas, como la vacunación, en todas las etapas de la vida permite adelantarse a la enfermedad y mejorar nuestra calidad de vida.

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Seguir una dieta equilibrada, mantenerse activo y controlar el estrés son pilares fundamentales para cuidar el sistema inmunitario y favorecer un envejecimiento saludable. Sin embargo, estos hábitos deben ir acompañados de otras medidas de prevención, como la vacunación, que juega un papel esencial para proteger la salud frente a distintas enfermedades a lo largo de toda la vida.

En este contexto, Cristina Henríquez de Luna, presidenta de GSK España, recuerda la importancia de incorporar el autocuidado en cada etapa de nuestra vida. Según datos de Eurostat, hasta dos tercios de las muertes de personas menores de 75 años podrían haberse evitado con intervenciones mediante políticas de prevención, lo que pone de manifiesto la importancia de reforzar las políticas de salud pública, impulsar campañas de concienciación y fomentar la vacunación, entre otras medidas.

Desde Mediaset España, su presidenta Cristina Garmendia subraya el compromiso del grupo con la divulgación de contenidos relacionados con la salud. En su opinión, los medios de comunicación desempeñan un papel clave para trasladar información rigurosa a la ciudadanía y contribuir a generar cambios positivos en los hábitos y comportamientos relacionados con la prevención.

Por su parte, Mercedes Fernández de Castro, directora de la unidad de vacunas de GSK España, explica que uno de los objetivos de la compañía es anticiparse a la aparición de enfermedades mediante la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas. Este trabajo busca favorecer que las personas puedan llegar a edades avanzadas manteniendo su autonomía y disfrutando de una buena calidad de vida.

En una sociedad cada vez más longeva y con una esperanza de vida creciente, el desafío no solo consiste en vivir más años, sino en hacerlo en las mejores condiciones posibles.

Para más información consulta con tu profesional sanitario

NP-ES-GVU-WCNT-260001 (v1) 03/2026