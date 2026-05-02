Lara Guerra 02 MAY 2026 - 02:24h.

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Makoke ha concedido para 'De Viernes' la que podría ser una de las entrevistas más complicadas de su vida, donde ha podido desvelar todos los duros episodios que ha tenido durante su matrimonio con Kiko Matamoros; desde episodios de celos hasta infidelidades que finalmente quemaban su amor. Ahora, la de Málaga ha querido aclarar todas las dudas sobre lo que se puso ver en su 'scoop', lo que no esperaba es que Cristina Pujol, primera novia de su exmarido después de su separación, entrara en pleno directo entre lágrimas para ofrecerle todo su apoyo.

Pasado el ecuador de la entrevista más dura de su vida, Santi Acosta desvelaba la entrada de una llamada inesperada, la de Cristina Pujol. La fuera pareja de Matamoros mostraba entre lágrimas todo su apoyo a Makoke: "He querido entrar porque quería echarle un cable. Yo personalmente la creo y como mujer que soy, quería llamar y mostrar mi apoyo. No he tenido maltrato físico, pero maltrato no es solo cuando te pegan"

La expareja de Matamoros desvela un duro episodio que vivió junto a él: "En la discoteca hacía lo que quería"

Sobre el objetivo de la llamada, la que fuera su expareja asegura que ha tenido "muchas situaciones, no quería hacer el ridículo. Quería mostrarle todo mi apoyo, en escenas de celos a mi me pedía que vistiera tapada y que se viera que iba con una mujer tapadita y bien. Yo tampoco decía nada, pero en la discoteca él hacía lo que quería. Creo que él disfrutaba haciendo esas cosas porque la escena que yo viví con la chica que está ahora mismo...estaba en una mesa de al lado y se levantó a saludarla y se estaban riendo los dos; habían quedado además. Era salir y que a las dos o tres horas se pusiera hasta arriba y estás ya pendiente de él; era como tener un niño pequeño...siempre sucedían cosas. Quiero daros las gracias por dejarme entrar"